No Metrópoles Talks, Monja Coen propõe acolher diferenças

Durante o Metrópoles Talks, que acontece em Brasília, Monja Coen promete não apenas compartilhar seus ensinamentos, mas também escutar com atenção o que vem do público.

A líder espiritual, conhecida por sua sabedoria e serenidade, destaca que esse diálogo é essencial para a troca verdadeira: “Reconhecer diferentes olhares. Somos semelhantes, mas não somos iguais”, afirmou em entrevista ao Metrópoles.

Para ela, a diversidade não é um obstáculo, mas uma oportunidade de crescimento. Cada experiência individual, marcada por crenças, vivências e percepções únicas, amplia a visão sobre o mundo e sobre si mesmo.

“Quando acolhemos as diferenças, aprendemos a respeitar a vida em sua pluralidade”, complementa.

O evento será um espaço de escuta e conexão, onde o público poderá refletir sobre como o respeito às singularidades fortalece o coletivo.

Monja Coen chega ao palco do Metrópoles Talks nesta sexta-feira (31/10), às 20h, no Auditório da Legião da Boa Vontade. Ainda há ingressos disponíveis na Bilheteria Digital.

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Entre o caos e a calma: como cultivar o equilíbrio – palestra com Monja Coen

Data e horário: 31 de outubro, às 20h

Local: Auditório da LBV, em Brasília

Ingressos: Bilheteria Digital

Classificação: Livre. Menores de 14 anos, somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis.