“No meu domínio, só escuta louvor”, responde Maíra sobre a filha escutar ou não funk

“Eu acho que tudo tem a sua idade”. Foi assim que Maíra Cardi descreveu o fato de não permitir que sua filha, Sophia, ouça funk ou outros tipos de música em sua casa; por lá, ela só escuta louvores ou canções que a mãe aprova. A influenciadora também explicou a relação da criança com as telas, e como administra o contato dela com filmes e séries.

Maíra contou como administra a exposição da filha com as redes sociais. “Eu mostro muito pouco hoje em dia a Sophia nas minhas redes sociais e ela não tem e não vai ter”, disse ela.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram
Sophia e Maíra CardiReprodução: Instagram
Reprodução: Instagram
Thiago Nigro, Maíra Cardi e Sophia CardiReprodução: Instagram
Reprodução TikTok
Maíra Cardi e filha, Sophia AguiarReprodução TikTok
Reprodução Instagram @mairacardi
Maíra Cardi e Sophia no hospitalReprodução Instagram @mairacardi
Reprodução Instagram
Maíra Cardi e SophiaReprodução Instagram

A influenciadora contou que a filha com Arthur Aguiar não é incentivada a consumir telas. “Não deixo. Televisão a gente deixa, mas quando é alguma coisa da Disney – com a gente. Tipo fim de semana um filme em família, aí ela pode. Mas telas eu não deixo”, pontuou.

“Para não dizer que eu não deixo, às vezes quando vai de um caminho para o outro – tipo uma viagem de carro, eu escolho os desenhos e ela assiste. Mas vídeo curto não, de jeito nenhum”, acrescentou Maíra Cardi.

A mulher de Thiago Nigro ainda afirmou que as músicas de Sophia também são controladas. “Dento do meu domínio ela só escuta louvor e as músicas administradas por mim. Funk jamais. Nada que sensualiza. Acho que tudo tem a sua idade. Depois, o que ela quiser fazer da vida dela, é problema dela. Mas tudo tem a sua idade”, frisou a influenciadora.

