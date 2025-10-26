No palco do “Domingão”, Sabrina e Nicole recordam os tempos do “Pânico”

O palco do “Domingão com Huck” foi cenário de um reencontro emocionante e de celebração entre duas colegas de trabalho que fizeram história juntas na TV: Sabrina Sato e Nicole Bahls. Neste domingo (26/10), a apresentadora participou do quadro como jurada convidada e aproveitou a oportunidade para elogiar a evolução da amiga, que se apresentou na competição.

Em uma conversa franca com Luciano Huck, a comunicadora e empresária relembrou os tempos em que as duas trabalhavam juntas no programa “Pânico”, aos domingos, em um tom de superação.

“Estou até emocionada de estar aqui hoje, vendo a Nicole brilhar nos domingos. Porque, assim, a gente trabalhou juntas há muitos anos… No “Pânico”, aos domingos. E era tanta humilhação que a gente passou…”, afirmou.

Sabrina Sato, Nicole Bahls e Fernando Reprodução / Globo Sabrina Sato no Domingão Reprodução / Globo Nicole Bahls e Fernando Reprodução / Globo

Sabrina continuou, expressando o quão gratificante é ver a amiga hoje no “Domingão”: “Já se passou tanto tempo, e agora ver ela brilhar, dançar aqui, se divertir, é tão bom, faz tão bem para a minha alma. É verdade, gente! Amiga, a gente venceu, amiga!”. Nicole Bahls agradeceu à colega de trabalho na sequência: “Obrigada, Sabrina.”

Luciano Huck também reforçou o protagonismo das duas em suas trajetórias: “Vocês duas, sabe o que é engraçado, Nicole Bahls? Vocês são e sempre serão protagonistas das suas próprias histórias.” A emoção logo deu lugar à descontração ao lembrarem dos bastidores do programa.

Sato contou uma curiosidade dos tempos de “Pânico”. “Era muito engraçado, porque a Nicole entrava no meu camarim todo domingo… E sempre tinha uma coisa para contar, uma fofoca, a gente ficava fofocando antes de entrar ao vivo”, brincou.

A competidora complementou com uma lembrança carinhosa: “Eu ia comer o quibe, você me dava o quibe da dona Kika [mãe de Sabrina Sato]”, concluiu.