19/10/2025
Universo POP
No primeiro mês de Bento, Thiaguinho ganha declaração de Carol Peixinho no “Domingão”

Thiaguinho foi uma das atrações do “Domingão com Huck”, na Globo, e ganhou uma homenagem da companheira, Carol Peixinho. No programa exibido neste domingo (19/10), Luciano Huck puxou assunto sobre o “mesversário” de Bento, filho do cantor com a influenciadora e empresária. Na sequência, o apresentador quis saber como o artista se sentiu no primeiro mês como pai, e mostrou um vídeo de Carol no telão.

O bebê nasceu em 19 de setembro, em São Paulo, e é o primeiro herdeiro do casal. “Eu tô no céu, cara. É uma honra muito grande poder ser pai, viver a paternidade, você sabe muito bem disso, a gente já conversou muito sobre isso ao longo dessa vida, ao longo dessa nossa amizade. Mas tudo o que me falaram é muito menor do que é”, disse Thiaguinho.

Veja as fotos

No vídeo de Carol, que foi surpresa para o cantor, ela falou que ama todas as versões do companheiro e que a nova fase dele tem um brilho diferente. “Tem um brilho especial, tem um brilho de sonho realizado. Bento tá fazendo hoje um mês de vida. A gente tá com os nossos corações, assim, em festa”, declarou.

A influenciadora e empresária também destacou que o primeiro mês foi de noites viradas, mas de muito aprendizado. “De um amor que não cabe no nosso peito, real. A casa virou um show à parte: trilha sonora de bebê e cheirinho de aconchego, mas a gente tá aqui, aprendendo junto todos os dias”, revelou.

No palco da atração, o artista compartilhou que poder viver algo tão lindo em casa, com o filho e a companheira, é sensacional. “Meu amor, eu te amo muito. Obrigado por me dar a chance de realizar esse sonho. E que bom que é com você”, agradeceu o artista.

