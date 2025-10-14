14/10/2025
Universo POP
Jesus Luz tem foto íntima vazada e promete processar responsáveis: “Medidas legais serão tomadas”
VÍDEO: noiva é flagrada escondida em banheiro com padre em casa paroquial
“Nunca foi pobre”: vídeo antigo da mãe de Virginia Fonseca volta a viralizar na web
Bruna Marquezine vira assunto nas redes ao surgir sambando no Rio; veja o vídeo
Val Marchiori inicia quimioterapia e fala sobre tratamento contra o câncer: “Não vai ser fácil”
Fiuk se revolta com vizinhos e instala barreira após invasões em sua casa
Influencer preso pela PF presenteou Neymar com colar de R$ 2 milhões
Apresentador da Band revela cirurgia cardíaca de 12 horas e recuperação após 3 AVCs
Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta terça-feira
O calendário dos bombeiros australianos está de volta; renda vai para causas beneficentes

No ritmo do Carnaval! Virginia faz aula de samba antes de brilhar em ensaio da Grande Rio

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
no-ritmo-do-carnaval!-virginia-faz-aula-de-samba-antes-de-brilhar-em-ensaio-da-grande-rio

Vida de rainha! Virginia Fonseca usou as redes sociais para mostrar que estava afinando seu samba no pé em uma aula com a professora Luciene Santtinha. Nesta terça-feira (14/10), a influenciadora tem um encontro marcado com a Grande Rio e irá participar de mais um ensaio de quadra da escola que foi coroada como rainha de bateria.

“Todo mundo fazendo aula. Carnaval de 2026 está aí”, escreveu ela na legenda de um vídeo em que aparece sambando ao lado das amigas Tainá Militão e Maressa Lopes.

Veja as fotos

Foto: Reprodução/Instagram @virginia @granderio
Virginia FonsecaFoto: Reprodução/Instagram @virginia @granderio
Reprodução: Instagram/@virginia
Virginia Fonseca foi coroada oficialmente rainha de bateria da Grande RioReprodução: Instagram/@virginia
Portal LeoDias
Virginia e Vini colecionaram interações nas redes sociais nos últimos dias.Portal LeoDias
Reprodução: Portal LeoDias
Virgínia celebra festa de Dia das Crianças na Grande Rio e lança meta: “Rumo a 2 milhões até o Carnaval!”Reprodução: Portal LeoDias
Reprodução/Instagram @virginia
Virginia faz aula de sambaReprodução/Instagram @virginia

Leia Também

A beldade tem se dedicado para fazer bonito em sua estreia no Carnaval. Mas um detalhe chamou atenção na aula de samba desta tarde. A famosa recebeu sua professora na mansão de Vini Jr, localizada na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, onde está hospedada.

Mais cedo, ela assistiu à derrota da Seleção Brasileira por 3 a 2 no jogo contra o Japão. Virginia ainda compartilhou a torcida pelo time que contou com a atuação de seu affair, mas não foi o suficiente para o Brasil sair da partida com a vitória.

Logo depois, a artista jogou algumas partidas de beach tennis ao lado de Netinho, irmão do camisa 7 do Real Madrid. Nos stories do Instagram, Virginia compartilhou um vídeo em que aparecia jogando com o possível futuro cunhado, irmão de Vini Jr., contra Tainá Militão, esposa do jogador Éder Militão, do Real Madrid.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost