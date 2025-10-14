no-ritmo-do-carnaval!-virginia-faz-aula-de-samba-antes-de-brilhar-em-ensaio-da-grande-rio

Vida de rainha! Virginia Fonseca usou as redes sociais para mostrar que estava afinando seu samba no pé em uma aula com a professora Luciene Santtinha. Nesta terça-feira (14/10), a influenciadora tem um encontro marcado com a Grande Rio e irá participar de mais um ensaio de quadra da escola que foi coroada como rainha de bateria.

“Todo mundo fazendo aula. Carnaval de 2026 está aí”, escreveu ela na legenda de um vídeo em que aparece sambando ao lado das amigas Tainá Militão e Maressa Lopes.

A beldade tem se dedicado para fazer bonito em sua estreia no Carnaval. Mas um detalhe chamou atenção na aula de samba desta tarde. A famosa recebeu sua professora na mansão de Vini Jr, localizada na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, onde está hospedada.

Mais cedo, ela assistiu à derrota da Seleção Brasileira por 3 a 2 no jogo contra o Japão. Virginia ainda compartilhou a torcida pelo time que contou com a atuação de seu affair, mas não foi o suficiente para o Brasil sair da partida com a vitória.

Logo depois, a artista jogou algumas partidas de beach tennis ao lado de Netinho, irmão do camisa 7 do Real Madrid. Nos stories do Instagram, Virginia compartilhou um vídeo em que aparecia jogando com o possível futuro cunhado, irmão de Vini Jr., contra Tainá Militão, esposa do jogador Éder Militão, do Real Madrid.