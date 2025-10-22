No SIOP em Amsterdã, Bernardo Coutinho reforça seu compromisso com crianças com câncer

O empresário e diretor do Camarote Arpoador, no Rio de Janeiro, Bernardo Coutinho, marcou presença no Congresso Internacional de Oncologia Pediátrica, o SIOP, realizado em Amsterdã, destacando-se como uma figura engajada e comprometida com causas sociais. Vice-presidente do Instituto Nair, instituição sem fins lucrativos que oferece suporte a famílias de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos com câncer, o carioca representou a organização no evento com entusiasmo e orgulho.

“Olá, pessoal! Estou aqui em Amsterdã, participando do Congresso Internacional de Oncologia Pediátrica, representando com muito orgulho o Instituto Nair. É um momento de grande aprendizado e troca com profissionais de todo o mundo, todos dedicados a melhorar a vida das nossas crianças e famílias”, declarou.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Bernardo Coutinho participa do Congresso Internacional de Oncologia Pediátrica em Amsterdã Foto: Divulgação Empresário Bernardo Coutinho Foto: Divulgação Empresário Bernardo Coutinho Foto: Divulgação Voltar

Próximo

“Levo comigo a missão, o amor e, principalmente, a esperança que nos move todos os dias a continuar fazendo a diferença. Acompanhe comigo essa experiência maravilhosa e muito especial”, completou.

O congresso teve início no dia 20 de outubro e segue até quinta-feira (23/10). Serão quatro dias de programação intensa, com especialistas de renome mundial debatendo avanços científicos, promovendo networking e compartilhando experiências. O encontro tem como propósito conectar profissionais dedicados à oncologia pediátrica e fortalecer ações em prol de crianças com câncer.