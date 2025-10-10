Nobel da Paz: comitê apura possível vazamento do nome de María Corina

O Comitê do Nobel da Paz abriu uma investigação sobre um possível vazamento do nome da vencedora de 2025, após um aumento repentino nas apostas on-line a favor da líder da oposição venezuelana María Corina Machado, poucas horas antes do anúncio oficial, nesta sexta-feira (10/10).

A movimentação atípica foi detectada na plataforma Polymarket, especializada em apostas sobre eventos políticos e econômicos. De acordo com o site, as probabilidades de vitória de Machado subiram de 3,75% para 72,8% entre meia-noite e 2h da madrugada de quinta-feira (horário da Noruega).

Até então, a economista Yulia Navalnaya, viúva do opositor russo Alexei Navalny, era apontada como a favorita, à frente de outros nomes, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O diretor do Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, confirmou à Bloomberg que o caso está sendo tratado como suspeita de vazamento. “Parece que fomos vítimas de um criminoso que quis lucrar com informações privilegiadas”, afirmou.

Movimentação atípica

Segundo o jornal norueguês Finansavisen, um dos apostadores lucrou mais de US$ 65 mil (R$ 357 mil) ao apostar em Machado. Outro usuário teria criado uma conta nova na plataforma no mesmo dia em que realizou a aposta, o que reforçou as suspeitas de irregularidades.

A investigação foi iniciada após veículos noruegueses, como Aftenposten e Finansavisen, identificarem o movimento incomum nas apostas horas antes da divulgação oficial do prêmio.

O chefe do Comitê do Nobel, Jørgen Watne Frydnes, afirmou ao Aftenposten que o grupo “tende a ser muito bom em guardar segredos”. Ele destacou ainda que o processo de escolha dos laureados é mantido sob sigilo há mais de 50 anos.

Já o diretor do Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, afirmou ser “muito cedo para ter certeza” de que houve um vazamento, mas disse esperar que uma investigação completa seja conduzida.

Primeira venezuelana a receber o Nobel da Paz

Líder da oposição na Venezuela, María Corina Machado foi oficialmente anunciada como vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2025 em reconhecimento ao seu ativismo em defesa da democracia no país. É a primeira vez que uma venezuelana recebe a mais prestigiosa distinção humanitária do mundo. No X (antigo Twitter), ela dedicou o prêmio ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ao povo venezuelano “sofrido”.

“Este reconhecimento da luta de todos os venezuelanos é um impulso para concluir nossa tarefa: conquistar a liberdade. Estamos no limiar da vitória e hoje, mais do que nunca, contamos com o presidente Trump, o povo dos Estados Unidos, os povos da América Latina e as nações democráticas do mundo como nossos principais aliados para alcançar a liberdade e a democracia. Dedico este prêmio ao povo sofrido da Venezuela e ao presidente Trump por seu apoio decisivo à nossa causa”, afirmou.

Tanto Corina quanto Trump repudiam o regime de Nicolás Maduro, na Venezuela. O presidente dos EUA se solidarizou com a líder da oposição após ela ser presa por protestar contra o governo venezuelano.

No manifesto de apoio a Corina, Trump disse que ela e seu aliado político, Edmundo González – candidato à presidência derrotado por Maduro em uma disputa que considerou fraudada – estavam expressando pacificamente as vozes e as vontades do povo venezuelano ao se manifestar contra o regime

Leia também