O Prêmio Nobel da Paz concedido nesta sexta-feira à líder da oposição venezuelana María Corina Machado é um reconhecimento da luta pela democracia, mesmo quando os caminhos para alcançá-la parecem mais fechados do que nunca. A premiação chega em um momento de máxima tensão para a Venezuela: um país que enfrenta não apenas uma crise política interna, com o autoritarismo de um regime que minou direitos fundamentais, mas também pressões externas que ameaçam sua estabilidade e soberania.

Este Prêmio Nobel transcende o simbólico. É um gesto que reafirma a necessidade de respeito ao Estado de Direito, a demanda por justiça e o poder da palavra diante da intimidação totalitária. María Corina Machado esteve à frente desse esforço, mesmo depois de ter sido forçada a se esconder em um local secreto devido à perseguição do chavismo, tentando articular uma alternativa. Desqualificada pelo regime de forma desonesta, ela promoveu o diplomata Edmundo González Urrutia como candidato à presidência, que saiu vitorioso de acordo com os registros eleitorais apresentados por sua equipe. Apesar disso, apesar de não apresentar nenhuma prova da contagem dos votos, da indignação popular e do repúdio da comunidade internacional, Nicolás Maduro se declarou vencedor e se consolidou no poder. Desde então, e sem abandonar a Venezuela, a líder da oposição desafiou as ameaças oficiais e manteve seu compromisso com a organização cidadã. Apesar das diferenças internas e de seu passado mais radical, sua figura se projeta hoje como símbolo de uma sociedade em busca de renovação e de uma luta incansável pela democracia.

O Prêmio Nobel de Machado assume um significado ainda maior no contexto das recentes manobras militares dos EUA perto do território venezuelano. O governo Donald Trump — que perdeu o cobiçado prêmio em favor de um de seus aliados mais fervorosos na América Latina — mobilizou aeronaves de combate e destruiu embarcações supostamente ligadas ao narcotráfico, causando dezenas de mortes e aumentando as tensões regionais. Esse cenário externo agrava a situação interna. Enfrentar a crise venezuelana exige clareza sobre o papel que os atores internacionais podem e devem desempenhar. Não se trata de renunciar à legítima defesa da soberania nacional, nem de incentivar uma escalada que apenas multiplique as vítimas. Um Prêmio Nobel que premia a paz deve ser lido como um alerta contra a lógica do excesso militar , seja de dentro da Venezuela ou de fora, e como um convite para canalizar o confronto por meios políticos e diplomáticos.

Reconhecer Machado carrega consigo uma agenda moral: a defesa da soberania, sim, mas dentro da estrutura do direito internacional; a exigência de justiça, mas sem vingança; a busca por mudanças, mas sem recorrer à força. É também um lembrete de que a comunidade internacional agora tem uma responsabilidade maior. Este Prêmio Nobel nos obriga a agir com prudência, a evitar instrumentalizar a repressão ou a violência para fins imediatos e a apoiar com ações, não apenas declarações, os mecanismos institucionais que permitem uma solução democrática. Não basta condenar um regime autoritário: uma transição deve ser acompanhada de garantias, observação credível e apoio político e humanitário.

María Corina Machado recebe o Prêmio Nobel em um momento de tensão exacerbada. Esperamos que este merecido prêmio não se torne uma bandeira de confronto, mas sim uma oportunidade para fortalecer a voz do povo venezuelano, que exige uma solução institucional, pacífica e legítima. O desafio mais urgente não é a vitória de uma facção, mas sim a reconstrução das condições para que a Venezuela possa dialogar, chegar a acordos e restabelecer seu rumo.