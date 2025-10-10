10/10/2025
Universo POP
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas

Nobel da Paz por luta na Venezuela, Corina Machado reage: “Em choque”

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
nobel-da-paz-por-luta-na-venezuela,-corina-machado-reage:-“em-choque”

A líder da oposição na Venezuela, María Corina Machado, ligou, nesta sexta-feira (10/10), para o aliado Edmundo González Urrutia, após ganhar o Prêmio Nobel da Paz “por seu trabalho incansável na promoção dos direitos democráticos do povo venezuelano e por sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia”.

Leia também

“Estou em choque […] O que é isso? Não consigo acreditar”, afirmou María Corina Machado, em ligação com González, que declarou que o reconhecimento é mais do que merecido.

 

¡Nuestra querida Maria Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primer Nobel de Venezuela! ¡Enhorabuena @mariacorinaya, Venezuela será… pic.twitter.com/jpmrUEujtL

— Edmundo González (@EdmundoGU) October 10, 2025

González afirmou também que, na Espanha — onde está exilado, após Maduro ter expedido um mandado de prisão contra ele —, todos estão “em choque de alegria” por ela.

Edmundo González disputou as eleições na Venezuela, em 2024, contra o presidente Nicolás Maduro. Ele reclamou para si a vitória e alegou que houve manipulação dos votos para garantir a reeleição de Maduro.

María Corina Machado havia sido impedida de disputar as eleições presidenciais de 2024. Ela está escondida desde que o governo venezuelano iniciou uma série de perseguições.

Nobel da Paz

O Comitê Norueguês do Nobel anunciou que María Corina Machado foi a vencedora do Prêmio Nobel da Paz. Segundo a instituição, ela tem sido uma figura central e unificadora dentro de uma oposição que antes se encontrava profundamente dividida.

“Como líder do movimento pela democracia na Venezuela, Maria Corina Machado é um dos exemplos mais extraordinários de coragem civil na América Latina nos últimos tempos”, diz o comitê.

O comitê destacou que o regime autoritário da Venezuela, sob o comando de Nicolás Maduro, torna o trabalho político no país extremamente difícil.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost