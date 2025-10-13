Nobel de Economia premia trio por estudos sobre inovação e crescimento global

A Academia Real das Ciências da Suécia anunciou nesta segunda-feira (13) os vencedores do Prêmio Nobel de Economia 2025. O reconhecimento foi concedido aos economistas Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt, por suas contribuições à compreensão de como a inovação tecnológica estimula o crescimento econômico sustentável.

Segundo o comitê, os laureados foram premiados “por explicarem o crescimento econômico impulsionado pela inovação”.

O holandês Joel Mokyr, doutor pela Universidade de Yale e professor na Universidade Northwestern, foi destacado por identificar os pré-requisitos para um crescimento sustentado baseado no progresso tecnológico. Em suas pesquisas, Mokyr argumenta que as inovações só se transformam em desenvolvimento quando há compreensão científica dos fenômenos, algo que não ocorria durante a Revolução Industrial — período em que a falta de base teórica limitava a criação de novas invenções.

Já o francês Philippe Aghion, doutor pela Universidade de Harvard e professor da London School of Economics, e o canadense Peter Howitt, doutor pela Northwestern University e professor na Brown University, foram reconhecidos pela formulação da teoria do crescimento sustentado através da destruição criativa.

O conceito explica que o avanço tecnológico substitui métodos e empresas ultrapassadas por novas soluções, promovendo renovação econômica e aumento de produtividade, ainda que esse processo envolva a extinção de modelos obsoletos.

🏆 Sobre o prêmio

O Prêmio do Banco da Suécia em Ciências Econômicas em Memória de Alfred Nobel — conhecido popularmente como Prêmio Nobel de Economia — foi criado em 1968 e entregue pela primeira vez em 1969. Ele encerra a série de premiações do ano, que inclui as categorias de Medicina, Física, Química, Literatura e Paz.

Fonte: Academia Real das Ciências da Suécia / Nobel Prize

✍️ Redigido por ContilNet