Nobel de Física 2025 vai para trio por desvendar efeitos quânticos

Os ganhadores oficiais do Prêmio Nobel de Física de 2025 são John Clarke, Michel Devoret e John Martinis, segundo anunciou a Academia Real das Ciências da Suécia nesta terça-feira (7/10). O prêmio foi concedido “pela descoberta do tunelamento mecânico quântico macroscópico e da quantização de energia em um circuito elétrico”.

O prêmio é de 11 milhões de coroas suecas, o equivalente a cerca de R$ 6,2 milhões.

Os ganhadores são:

John Clarke, nascido em 1942 em Cambridge, Reino Unido, professor da Universidade da Califórnia, em Berkeley (EUA).

Michel H. Devoret, nascido em 1953 em Paris, França, afiliado à Universidade de Yale, em New Haven (EUA), e à Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara (EUA).

John M. Martinis, nascido em 1958, afiliado à Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara (EUA).

Segundo o próprio site Nobel, os “laureados utilizaram uma série de experimentos para demonstrar que as propriedades bizarras do mundo quântico podem ser concretizadas em um sistema grande o suficiente para ser segurado na mão”.

A descoberta revelou que o sistema elétrico supercondutor “pode passar de um estado para outro, como se atravessasse uma parede”.

“Eles também demonstraram que o sistema absorvia e emitia energia em doses de tamanhos específicos, exatamente como previsto pela mecânica quântica”, justificou a Academia ao conceder o prêmio.