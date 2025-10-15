Noite de clássicos: Corinthians x Santos, Fla x Bota e Galo x Cruzeiro agitam a 28ª rodada

A 28ª rodada do Campeonato Brasileiro vai ser de clássicos. Com seis partidas nesta quarta-feira (15/10), o destaque vai para Botafogo e Flamengo, no Nilton Santos, e Santos e Corinthians, na Vila Belmiro. Na quinta-feira (16/10), é a vez de Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentarem na Arena MRV e o Ba-Vi no Barradão.

A rodada começa às 19h (horário de Brasília), com o Palmeiras, líder isolado, recebendo o Bragantino no Allianz Parque. O time de Abel Ferreira tenta ampliar a vantagem no topo e seguir firme rumo ao título em mais uma campanha dominante na era dos pontos corridos.

De visitante, Cruzeiro vence Atlético e sai na frente na Copa do Brasil Gustavo Aleixo/Cruzeiro Memphis Depay enfrenta o Santos com Neymar pela primeira vez em São Paulo Reprodução/Instagram: @memphis Reprodução Vitor Roque, o "tigrinho", faz o primeiro do Palmeiras no clássico diante do São Paulo Reprodução/Instagram: @palmeiras

Logo em seguida, às 19h30, o Nilton Santos recebe o clássico carioca entre Botafogo e Flamengo. O Glorioso, quinto colocado com 43 pontos, tenta a terceira vitória consecutiva em casa e o retorno ao G-4. O técnico Davide Ancelotti teve mais de uma semana de treinos, mas ainda lida com desfalques: Vitinho, convocado para a Seleção, e Newton, suspenso, estão fora.

Do outro lado, o Flamengo de Filipe Luís chega descansado e em alta. Vice-líder, o Rubro-Negro teve elenco completo durante a Data FIFA, algo raro nesta temporada, e aproveitou o período para ajustes táticos. Erick Pulgar volta ao time, enquanto Allan, De La Cruz e Saúl seguem fora. Alex Sandro e Léo Pereira retornam após suspensão.

Às 21h30, o Mineirão será palco de um confronto de arrepiar: Atlético-MG x Cruzeiro. A Raposa, terceira colocada, tenta reduzir a distância de seis pontos para o líder Palmeiras e manter a boa fase sob o comando de Fernando Seabra. Já o Galo, com 32 pontos, busca afastar o risco de rebaixamento e reencontrar a confiança diante da torcida na Arena MRV.

No mesmo horário, a Vila Belmiro será palco de drama e rivalidade. Santos e Corinthians se enfrentam em jogo que vale contra o perigo do Z4. O Peixe, primeiro fora da zona de rebaixamento com 28 pontos, precisa vencer para respirar. O Timão, 12º colocado com 33, tenta engatar uma sequência positiva e estabilizar o ambiente interno.

Outros jogos completam a noite. Às 20h, o Mirassol (4º) enfrenta o Internacional (15º) no Maião, enquanto o Sport (20º) recebe o Ceará (10º) na Ilha do Retiro. Fechando a quarta, o Fortaleza (18º) encara o Vasco (11º) no Castelão, às 21h30. O técnico Martín Palermo contará com o retorno de Moisés, peça-chave na luta do Leão do Pici para deixar o Z4.

A 28ª rodada será concluída nesta quinta-feira (16/10), com mais três confrontos: Grêmio x São Paulo, às 19h, na Arena do Grêmio; e às 21h30, o clássico Ba-Vi no Barradão, com o Vitória tentando fugir da zona de rebaixamento e o Bahia mirando o G-4, além de Fluminense x Juventude, no Maracanã.