Noite de comemoração! Família Huck celebra 18 anos de Benício em festa no Rio

No último sábado (25/10), Angélica celebrou os 18 anos do filho Benício, fruto de seu casamento com Luciano Huck, e compartilhou registros da festa nas redes sociais. Ela surgiu em um elegante vestido com brilho, ao lado do marido e dos filhos – Benício, Joaquim e Eva –, todos vestidos de preto.
“Noite de celebração”, escreveu a apresentadora. O filho do meio do casal completa 18 anos apenas em 3 de novembro, mas a família adiantou a comemoração com uma festa que reuniu celebridades no Rio de Janeiro.
Veja as fotos
Angélica e Luciano Huck com a família na festa de aniversário de BenícioReprodução Instagram Angélica
Noite de comemoração! Família Huck celebra 18 anos de Benício em festa no RioReprodução Instagram Angélica
Noite de comemoração! Família Huck celebra 18 anos de Benício em festa no RioReprodução Instagram Angélica/ montagem
Sabrina Sato e Nicolas PrattesAnderson Bordê /AgNews
MC Daniel e Nicole BahlsAnderson Bordê /AgNews
Sophie Charlotte e XamãAnderson Bordê /AgNews
Márcio Garcia e a esposa, Andréa Santa Rosa e Junno Andrade e XuxaAnderson Bordê /AgNews
O festão contou com a presença de Xuxa, acompanhada do marido, Junno Andrade; Grazi Massafera, que foi com a filha Sofia, fruto de seu relacionamento com Cauã Reymond; Sophie Charlotte, que chegou ao evento com Xamã; e Sabrina Sato, que esbanjou simpatia ao lado de Nicolas Prattes. Também marcaram presença MC Daniel, Nicole Bahls, Lívia Andrade, Duda Santos, Giovanna Lancellotti e Gabriel David.