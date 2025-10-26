Noite de comemoração! Família Huck celebra 18 anos de Benício em festa no Rio

No último sábado (25/10), Angélica celebrou os 18 anos do filho Benício, fruto de seu casamento com Luciano Huck, e compartilhou registros da festa nas redes sociais. Ela surgiu em um elegante vestido com brilho, ao lado do marido e dos filhos – Benício, Joaquim e Eva –, todos vestidos de preto.

“Noite de celebração”, escreveu a apresentadora. O filho do meio do casal completa 18 anos apenas em 3 de novembro, mas a família adiantou a comemoração com uma festa que reuniu celebridades no Rio de Janeiro.