Noite de fogo! Barracos e confusões agitam “A Fazenda 17”

A madrugada desta quarta-feira (29/10) em “A Fazenda 17” foi puro fogo no feno. Entre troca de farpas, panela no meio da cama e acusações pesadas, os peões viveram horas de tensão antes da votação para a “Prova do Fazendeiro”, que será disputada entre Toninho, Créo e Fabiano. Enquanto isso, Will Guimarães virou alvo, e também atirou para todos os lados.

Dudu e Yoná trocam farpas e o clima azeda na sede

Durante o almoço, Martina colocou mais lenha na fogueira ao contar que Dudu já teria incentivado outras peoas a atacarem Yoná, inclusive mostrando uma garrafinha para “jogar água” na advogada. O comentário acendeu o alerta e fez Yoná soltar: “Já, já a casa cai!”. Pouco tempo depois, Dudu desabafou com Tàmires na Casa da Árvore e não economizou nas críticas: chamou Yoná de falsa e garantiu que o público está vendo tudo. “Ela vai colher coisa ruim!”, disparou o jornalista, dando início a mais uma crise entre os grupos da casa.

Veja as fotos Abrir em tela cheia “Covarde” e “manipulador barato”: Will e Shia protagonizam barraco em “A Fazenda 17” Reprodução: RecordPlus Will ameaçou expor mensagem que teria recebido de Saory enquanto ela ainda namorava o ator Marcello Novaes Reprodução: YouTube/A Fazenda Voltar

Próximo

Panela, calcinha e gritaria: Saory vira alvo de Rayane e Yoná

Uma simples panela de molho virou o estopim de um barraco generalizado. Saory deixou o utensílio na pia, e Rayane e Yoná não gostaram nada. “Aqui não é colônia de férias!”, gritou Yoná, antes de colocar a panela molhada em cima da cama da rival. A treta escalou rápido, com direito a Ray chamando Saory de “imprestável” e a dentista provocando: “Você tem o Will para lavar suas calcinhas?”. O embate terminou com troca de ofensas e revelações sobre processos judiciais, deixando o clima ainda mais pesado na sede.

Will acusa Saory de traição com Marcello Novaes e equipe rebate

Will Guimarães decidiu abrir o verbo e acusou Saory de ter mantido contato com ele quando ainda namorava Marcello Novaes na manhã desta quarta-feira (29/10). O modelo afirmou ter “prints” que comprovariam a história, mas a equipe da dentista desmentiu tudo nas redes com a frase: “Will mentiu!”. Segundo a assessoria, Saory e Marcello haviam terminado meses antes das mensagens mencionadas. A confusão começou durante uma briga com Rayane, e Will usou o momento para jogar a bomba no ar, mas, do lado de fora, a história parece ter caído por terra.

Shia e Will protagonizam barraco após votação

Logo após a votação desta terça-feira (28/10), Will e Shia se enfrentaram em um dos barracos mais intensos da temporada. Irritado com a estratégia do rival, Will chamou o ator de “covarde” e “bundão”, enquanto Shia reagiu chamando o modelo de “falador” e “preguiçoso”. A troca de provocações só piorou. Shia ironizou dizendo que Will “não faz nada”, e ouviu de volta que era “manipulador barato”. O clima ficou tão tenso que até Saory tentou intervir, sem sucesso. No fim, a promessa foi de acerto de contas nas próximas dinâmicas.

Will vai direto para a Roça e dispara contra Michelle Barros

Indicado pela Fazendeira da semana, Michelle Barros, Will Guimarães garantiu vaga na Roça e não escondeu a revolta. Durante o ao vivo, o peão acusou a jornalista de traição e insinuou que ela teria se envolvido com Shia dentro do jogo. “Na primeira semana, mostrou foto do marido, pediu respeito, e eu que sou o errado?”, ironizou o modelo, visivelmente irritado. Enquanto isso, Toninho, Créo e Fabiano disputam a “Prova do Fazendeiro” nesta quarta (29/10), em busca de imunidade e do tão cobiçado chapéu.