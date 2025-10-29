29/10/2025
Noite de fogo! Barracos e confusões agitam “A Fazenda 17”

Escrito por Portal Leo Dias
noite-de-fogo!-barracos-e-confusoes-agitam-“a-fazenda-17”

A madrugada desta quarta-feira (29/10) em “A Fazenda 17” foi puro fogo no feno. Entre troca de farpas, panela no meio da cama e acusações pesadas, os peões viveram horas de tensão antes da votação para a “Prova do Fazendeiro”, que será disputada entre Toninho, Créo e Fabiano. Enquanto isso, Will Guimarães virou alvo, e também atirou para todos os lados.

Dudu e Yoná trocam farpas e o clima azeda na sede

Durante o almoço, Martina colocou mais lenha na fogueira ao contar que Dudu já teria incentivado outras peoas a atacarem Yoná, inclusive mostrando uma garrafinha para “jogar água” na advogada. O comentário acendeu o alerta e fez Yoná soltar: “Já, já a casa cai!”. Pouco tempo depois, Dudu desabafou com Tàmires na Casa da Árvore e não economizou nas críticas: chamou Yoná de falsa e garantiu que o público está vendo tudo. “Ela vai colher coisa ruim!”, disparou o jornalista, dando início a mais uma crise entre os grupos da casa.

Veja as fotos

Captura de tela 2025 10 29 043305
Captura de tela 2025 10 29 043438
Captura de tela 2025 10 29 043517
Reprodução: RecordPlus
“Covarde” e “manipulador barato”: Will e Shia protagonizam barraco em “A Fazenda 17”Reprodução: RecordPlus
Reprodução: YouTube/A Fazenda
Will ameaçou expor mensagem que teria recebido de Saory enquanto ela ainda namorava o ator Marcello NovaesReprodução: YouTube/A Fazenda

Panela, calcinha e gritaria: Saory vira alvo de Rayane e Yoná

Uma simples panela de molho virou o estopim de um barraco generalizado. Saory deixou o utensílio na pia, e Rayane e Yoná não gostaram nada. “Aqui não é colônia de férias!”, gritou Yoná, antes de colocar a panela molhada em cima da cama da rival. A treta escalou rápido, com direito a Ray chamando Saory de “imprestável” e a dentista provocando: “Você tem o Will para lavar suas calcinhas?”. O embate terminou com troca de ofensas e revelações sobre processos judiciais, deixando o clima ainda mais pesado na sede.

Will acusa Saory de traição com Marcello Novaes e equipe rebate

Will Guimarães decidiu abrir o verbo e acusou Saory de ter mantido contato com ele quando ainda namorava Marcello Novaes na manhã desta quarta-feira (29/10). O modelo afirmou ter “prints” que comprovariam a história, mas a equipe da dentista desmentiu tudo nas redes com a frase: “Will mentiu!”. Segundo a assessoria, Saory e Marcello haviam terminado meses antes das mensagens mencionadas. A confusão começou durante uma briga com Rayane, e Will usou o momento para jogar a bomba no ar, mas, do lado de fora, a história parece ter caído por terra.

Shia e Will protagonizam barraco após votação

Logo após a votação desta terça-feira (28/10), Will e Shia se enfrentaram em um dos barracos mais intensos da temporada. Irritado com a estratégia do rival, Will chamou o ator de “covarde” e “bundão”, enquanto Shia reagiu chamando o modelo de “falador” e “preguiçoso”. A troca de provocações só piorou. Shia ironizou dizendo que Will “não faz nada”, e ouviu de volta que era “manipulador barato”. O clima ficou tão tenso que até Saory tentou intervir, sem sucesso. No fim, a promessa foi de acerto de contas nas próximas dinâmicas.

Will vai direto para a Roça e dispara contra Michelle Barros

Indicado pela Fazendeira da semana, Michelle Barros, Will Guimarães garantiu vaga na Roça e não escondeu a revolta. Durante o ao vivo, o peão acusou a jornalista de traição e insinuou que ela teria se envolvido com Shia dentro do jogo. “Na primeira semana, mostrou foto do marido, pediu respeito, e eu que sou o errado?”, ironizou o modelo, visivelmente irritado. Enquanto isso, Toninho, Créo e Fabiano disputam a “Prova do Fazendeiro” nesta quarta (29/10), em busca de imunidade e do tão cobiçado chapéu.

