Noite quente em “A Fazenda 17”: beijos, punição e treta agitam festa

A edição desta sexta-feira (24/10) de “A Fazenda 17” entregou tudo o que uma parte do público mais gosta: festa, diversão, atritos e até novos casais se formando. Ao som de um show da Psirico, os peões dançaram até o amanhecer. A noite, entretanto, não foi feita apenas de coreografias: teve fogo no feno, punição e muita conversa de bastidor.

Beijos, selinhos e corações balançados

A paixão tomou conta da pista! Durante a festa, Saory e Dudu trocaram alguns selinhos, e o o jornalista não escondeu o encanto pela peoa. Mas o clima esquentou ainda mais quando Yoná tentou roubar um beijo de Dudu e levou um fora ao vivo e a cores. Enquanto isso, Duda e Mesquita finalmente se renderam ao clima romântico e protagonizaram o outro beijo da noite. Já Michelle Barros e Shia, depois de dias de troca de olhares, decidiram oficializar o romance durante a madrugada.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Shia e Michelle se beijam Reprodução: RecordPlus Carol confessa vontade de desistir do reality Reprodução: RecordPlus Mesquita e Duda se beijam Reprodução: RecordPlus Saory e Duda levam punição Reprodução: RecordPlus Saory e Dudu dão um selinho em festa Reprodução: RecordPlus Voltar

Próximo

Punição dupla: Duda e Saory se deram mal

Com o clima de brincadeira em alta, Duda e Saory decidiram provocar Michelle e Shia, que haviam entrado juntos no reservado, algo proibido no jogo. A dupla resolveu repetir a cena de propósito, imaginando que a punição cairia sobre toda a casa. Mas o tiro saiu pela culatra: a punição foi individual. As duas estão agora proibidas de usar o chuveiro da sede e de esquentar a água.

Yoná não gostou nada do selinho de Saory em Dudu

O beijo entre Saory e Dudu gerou uma nova faísca no jogo. Em conversa com Will, Yoná criticou a peoa, afirmando que ela está apenas “usando” Dudu por estratégia. “Ela sabe que ele é forte no jogo”, comentou Will, concordando com a amiga. O clima entre as duas promete render nos próximos capítulos.

Yoná mira em Michelle para o ao vivo

Yoná não parou por aí. Durante a festa, a advogada ainda aconselhou Will a expor o relacionamento de Michelle com Shia, relembrando que a fazendeira havia mostrado uma foto do marido logo no início do programa. Will, sem papas na língua, avisou: se Michelle o indicar para a Roça, ele vai “escorraçar” a peoa. O barraco vem aí!

Carol cogita desistir do reality

No meio de tanta confusão, Carol Lekker abriu o coração. A Miss Bumbum 2022 confessou que pensa em desistir do programa por conta do desgaste emocional. Segundo ela, o confinamento tem abalado seu psicológico e afetado seu equilíbrio mental. “Está sendo muito pesado pra mim”, desabafou a peoa, que vem demonstrando sinais de cansaço e vulnerabilidade nos últimos dias.