“Noiva” aparece em frente a cemitério e intriga cidade de Goiás

Goiânia – A lenda urbana sobre a noiva do cemitério foi reforçada nesta semana, no município de Uruaçu, no norte goiano, após viralizar na cidade o vídeo de uma mulher vestida de noiva no Cemitério Jardim das Oliveiras. Moradores especulam quem é a mulher e o que ela estaria fazendo no local.

As imagens repercutiram nas redes sociais após a publicação em uma página de notícias local e despertaram a curiosidade das pessoas.

Veja o vídeo:

A identidade da mulher que aparece no vídeo ainda é desconhecida. Ela surge em frente ao portão do cemitério e anda de um lado para o outro. Não é possível ver seu rosto, apenas o cabelo escuro. Ela também parece estar descalça e veste uma roupa semelhante à de uma noiva.

Moradores intrigados

“Fantasma não é, porque tem sombra kkkkkk”, diz um dos comentários na publicação. “Tá procurando um noivo, porque tá difícil dentro da cidade ou nas igrejas ”, brincou uma jovem.

Alguns levaram para o lado religioso, de que possa ser algo sobrenatural: “Eu acredito nisso. Tá repreendido, viu? Coisa ruim existe sim! Mas, quando você pega com Deus, nada de ruim te acontece. Essas coisas não são de brincadeira mesmo não”, escreveu outra.

Um comentário levanta questão sobre o sofrimento pelo qual a mulher pode estar passando: “Esse ato pode revelar uma mente afetada pelo trauma de perder aquilo que tanto amava. Precisamos amar mais e julgar menos! Que Deus a console se esse for o caso ”, disse.

Outros lembram de lendas urbanas que tratam do assunto: “Isso aí é lenda. O povo não tem o que inventar. Inventado moda”, escreveu outro.