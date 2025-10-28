noiva-de-conor-kennedy,-giulia-be-revela-que-o-conheceu-pela-internet;-saiba-detalhes

Noiva de Conor Kennedy, Giulia Be pretende oficializar a união, no segundo semestre de 2026, no Rio de Janeiro. Atualmente, a carioca se divide entre São Paulo e Los Angeles, na Califórnia (EUA), onde também mora com o advogado. Capa da Vogue Noiva, a cantora e atriz contou detalhes de como conheceu o companheiro.

Conor tem 31 anos e é filho de Robert F. Kennedy Jr., secretário de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos – e sobrinho-neto de John F. Kennedy, ex-presidente do país. Na entrevista à revista, Giulia, de 26 anos, disse que passou a seguir o advogado no Instagram após conhecer a irmã dele, Kyra, no México.

Na rede social, a cantora e atriz enviou uma mensagem para Conor, mas só teve resposta meses depois. A partir daí, os dois não pararam mais de conversar. Depois de meses de interações pela internet, eles se encontraram pessoalmente, em 2022, em Los Angeles. Antes, no entanto, Giulia pensou: “Ou é o maior catfish do mundo ou é o amor da minha vida e eu vou me casar com ele”.

O date começou com drinques e seguiu para um restaurante. “Era como se eu estivesse conversando com um amigo com quem eu já trocava cartas há muito tempo, e eu já estava completamente apaixonada”, revelou a cantora e atriz.

Segundo Giulia, o primeiro beijo aconteceu no mesmo dia: “Parecia Réveillon em Copacabana. Fogos de artifício na minha cabeça. É como se eu tivesse desbloqueado novos níveis de conexão”. O que começou pelo Instagram, evoluiu para namoro e pedido de casamento, feito por ele em agosto de 2024.

Sobre os preparativos para o grande dia, inclusive, a cantora e atriz contou que pretende usar um look clássico, de manga longa e gola alta. As inspirações dela para o vestido são Grace Kelly, Kate Middleton e Carolyn Kennedy.