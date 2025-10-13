noiva-de-yasmin-santos-anuncia-fim-do-relacionamento-em-post-e-apaga-em-seguida

13/10/2025
Universo POP
Escrito por Portal Leo Dias
Casamento cancelado? Maria Venture e Yasmin Santos tinham data marcada para 2026, mas aparentemente, o noivado acabou. Na madrugada desta segunda-feira (13/10), a influenciadora usou as redes sociais para anunciar o término. Embora a publicação tenha sido rapidamente apagada, prints registram o desabafo da criadora de conteúdo, que descreveu o fim como uma “grande queda”.

Na madrugada, Maria utilizou os stories do Instagram para publicar o comunicado, anunciando o término do noivado de forma clara e sem rodeios: “Em respeito a todos que acompanharam o meu relacionamento com a Yas, venho aqui com muita dor no coração comunicá-los que não estamos mais juntas. Agradecemos o carinho e apoio de todos durante esse tempo”, a influenciadora informou.

Ainda no comunicado, Venture lamentou o término: “E apesar de tudo, foi o relacionamento mais marcante de toda a minha vida. Nunca cheguei tão longe com alguém como cheguei com ela. E sendo assim, a queda é muito alta, claro. Com amor e dor, Maria Julia”, escreveu a influenciadora, que apagou a publicação rapidamente. Desde então, o print circula nas redes sociais e levanta dúvidas entre os fãs.

O drama continuou na madrugada, quando Maria abriu uma live no TikTok. Nela, a influenciadora admitiu ter tido uma “grande decepção”, mas declarou ter se arrependido de ter exposto a situação, justificando que queria desabafar: “Eu só queria ajuda”. Apesar do anúncio, as influenciadoras ainda seguem no Instagram, embora tenham poucas fotos juntas em seus feeds.

Maria e Yasmin estavam juntas desde 2023, ficaram noivas em fevereiro deste ano e planejavam um casamento intimista para 8 de fevereiro de 2026. O portal LeoDias procurou a equipe da influenciadora e da cantora para obter um posicionamento sobre os fatos, mas não houve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto para futuros pronunciamentos.

