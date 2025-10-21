21/10/2025
Noiva de Yasmin Santos desabafa após expor crise em relacionamento: “Armadilha”

Maria Venture, noiva de Yasmin Santos, usou as redes sociais para fazer um desabafo, nesta segunda-feira (20/10). Em sua conta oficial no X, a influenciadora afirmou que é “ingênua e manipulável”. Além disso, ela pontuou que “caiu em uma armadilha”. Recentemente, Maria expôs uma crise no relacionamento com a cantora.

“Calada vencerei. Que tristeza. Que frieza. Como sou ingênua e manipulável… a armadilha foi feita e eu caí. Parabéns a todos os envolvidos que transformaram a dor de alguém um grande marketing”, postou ela no X, antigo Twitter.

Maria Venture e Yasmin Santos
Maria Venture e Yasmin Santos
Yasmin Santos
Yasmin Santos
Reprodução Instagram/ montagem
Reprodução Instagram/ montagem
Yasmin Santos
Yasmin Santos
Maria Venture e Yasmin Santos
Maria Venture e Yasmin Santos

Uma seguidora rebateu ao desabafo de Maria e questionou se ela estava tomando seus remédios. A influenciadora afirmou: “Dessa vez mais sã do que nunca irmã”, disse ela.

Na última semana, Maria anunciou o fim do noivado com a sertaneja nas redes sociais, mas apagou o post logo em seguida. “Em respeito a todos que acompanharam o meu relacionamento com a Yas, venho aqui com muita dor no coração comunicá-los que não estamos mais juntas. Agradecemos o carinho e apoio de todos durante esse tempo”, informou.

Maria voltou atrás na decisão e admitiu uma crise na relação. “Estava medicada e fora de mim, a melhor solução na minha cabeça foi colocar para fora de alguma forma o meu sentir momentâneo. Me sinto constrangida, arrependida e exposta. Estamos passando por uma crise (como todo casal). E eu, de maneira precipitada e errônea, na madrugada, acabei expondo algo pequeno que vai ser resolvido. Peço desculpas a vocês e, principalmente, à minha noiva maravilhosa, Yasmin Santos. Nós vamos nos acertar e tudo ficará bem”, afirmou.

