27/10/2025
Universo POP
Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta segunda-feira
Roberta Miranda liga para a dona do bordão ‘Tem Pitú?’ e fãs enlouquecem
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana

Noivados cancelados: famosos que terminaram pouco antes de subir ao altar em 2025

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
noivados-cancelados:-famosos-que-terminaram-pouco-antes-de-subir-ao-altar-em-2025

A bruxa está solta e parece que ela não gosta de casamentos! Nesta semana, os noivados de Yasmin Santos e Maria Venture e de Maraisa e Fernando Mocó chegaram ao fim. Mas eles não foram os únicos a enfrentar a dor de terminar pouco antes do altar. Relembre a seguir outros casais que também passaram por momentos difíceis em 2025.

MC Daniel e Lorena Maria

Como revelado em primeira mão pelo portal LeoDias, MC Daniel confirmou a separação de Lorena Maria por meio de um comunicado nas redes sociais em julho de 2025. O “Falcão do Funk” e a influenciadora digital estavam juntos desde agosto do ano anterior e haviam noivado em janeiro. Juntos, são pais de um menino chamado Ras.

Veja as fotos

Reprodução/AgNews
Yasmin Santos e Maria VentureReprodução/AgNews
Reprodução Instagram Maraisa
Fernando Mocó e Maraisa no casamento civilReprodução Instagram Maraisa
Reprodução
Mc Daniel, Lorena Maria e filho, RásReprodução
Reprodução: Instagram @jjafroreggae
Erika Januza e José Junior em noivadoReprodução: Instagram @jjafroreggae
Reprodução Instagram
Fim do noivado de Luan Pereira e Duda Corrêa foi anunciado nesta quinta-feira (5/6)Reprodução Instagram
Reprodução: Instagram
Isabelle Nogueira e Matteus AmaralReprodução: Instagram

Leia Também

Erika Januza e José Junior

Noivos desde setembro de 2023, Erika Januza anunciou o fim do relacionamento com José Junior, fundador do AfroReggae, também em julho. A informação foi divulgada pela revista Quem. O casal já havia programado o casamento para o ano passado, mas precisou adiar “porque a vida ficou corrida”, segundo a atriz.

Luan Pereira e Duda Corrêa

Luan Pereira e Duda Corrêa oficializaram o namoro em 2024 e ficaram noivos em janeiro de 2025. No entanto, o relacionamento chegou ao fim em junho. Na época, a influenciadora afirmou ter sido pega de surpresa com o anúncio da separação, enquanto o cantor declarou que não havia surpresa alguma, pois o casal já enfrentava turbulências há algum tempo.

Isabelle e Matteus Amaral

Juntos desde as últimas semanas de confinamento do Big Brother Brasil 24, o relacionamento de Isabelle e Matteus não resistiu ao período pós-reality. O casal chegou a noivar durante uma viagem mágica a Paris, na França, mas nem toda a magia foi suficiente para manter a relação e a manauara confirmou o término em fevereiro de 2025.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost