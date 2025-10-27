noivados-cancelados:-famosos-que-terminaram-pouco-antes-de-subir-ao-altar-em-2025

A bruxa está solta e parece que ela não gosta de casamentos! Nesta semana, os noivados de Yasmin Santos e Maria Venture e de Maraisa e Fernando Mocó chegaram ao fim. Mas eles não foram os únicos a enfrentar a dor de terminar pouco antes do altar. Relembre a seguir outros casais que também passaram por momentos difíceis em 2025.
MC Daniel e Lorena Maria
Como revelado em primeira mão pelo portal LeoDias, MC Daniel confirmou a separação de Lorena Maria por meio de um comunicado nas redes sociais em julho de 2025. O “Falcão do Funk” e a influenciadora digital estavam juntos desde agosto do ano anterior e haviam noivado em janeiro. Juntos, são pais de um menino chamado Ras.
Erika Januza e José Junior
Noivos desde setembro de 2023, Erika Januza anunciou o fim do relacionamento com José Junior, fundador do AfroReggae, também em julho. A informação foi divulgada pela revista Quem. O casal já havia programado o casamento para o ano passado, mas precisou adiar “porque a vida ficou corrida”, segundo a atriz.
Luan Pereira e Duda Corrêa
Luan Pereira e Duda Corrêa oficializaram o namoro em 2024 e ficaram noivos em janeiro de 2025. No entanto, o relacionamento chegou ao fim em junho. Na época, a influenciadora afirmou ter sido pega de surpresa com o anúncio da separação, enquanto o cantor declarou que não havia surpresa alguma, pois o casal já enfrentava turbulências há algum tempo.
Isabelle e Matteus Amaral
Juntos desde as últimas semanas de confinamento do Big Brother Brasil 24, o relacionamento de Isabelle e Matteus não resistiu ao período pós-reality. O casal chegou a noivar durante uma viagem mágica a Paris, na França, mas nem toda a magia foi suficiente para manter a relação e a manauara confirmou o término em fevereiro de 2025.