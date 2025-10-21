21/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
noivo-de-gabriela-versiani,-murilo-huff-revela-que-deseja-ter-mais-filhos

Murilo Huff falou sobre os planos de ter mais filhos em entrevista recente. O cantor já é pai de Léo, de cinco anos, fruto de seu relacionamento com a cantora Marília Mendonça, que morreu em 2021. O desejo de aumentar a família foi revelado pelo artista em entrevista ao portal R7, da Record.

Atualmente, Murilo, que completou 30 anos, está noivo de Gabriela Versiani, de 27. A influenciadora digital foi pedida em casamento pelo cantor em agosto, mas a cerimônia ainda não tem data marcada. O artista, no entanto, já afirmou que a união deve ser oficializada em breve.

Veja as fotos

Crédito: Reprodução Instagram @murilohuff
Cantor Murilo Huff está noivo da influenciadora digital Gabriela VersianiCrédito: Reprodução Instagram @murilohuff
Crédito: Reprodução Instagram @murilohuff
Cantor Murilo Huff está noivo da influenciadora digital Gabriela VersianiCrédito: Reprodução Instagram @murilohuff
Crédito: Reprodução Instagram @murilohuff
Cantor Murilo Huff está noivo da influenciadora digital Gabriela VersianiCrédito: Reprodução Instagram @murilohuff
Crédito: Reprodução Instagram @murilohuff
Cantor Murilo Huff está noivo da influenciadora digital Gabriela VersianiCrédito: Reprodução Instagram @murilohuff

“Já fazia algum tempo que planejava esse momento. O mais importante de tudo é você sentir que é a pessoa certa e é justamente isso que eu sinto com a Gabriela”, disse Murilo sobre o noivado ao R7. Segundo o cantor, o casal está pensando em como será a festa e quer que seja um dos melhores momentos da vida.

Na entrevista, ao ser questionado se deseja ter mais filhos, o artista foi direto: “Sim, com certeza”. A paternidade, inclusive, é um dos maiores orgulhos de Murilo, que destacou que Léo o faz enxergar a vida com mais leveza.

Já em relação ao momento profissional que está vivendo, o cantor celebrou: “Acredito que tenho realizado meus sonhos vivendo diariamente de música, buscando dar o melhor para a minha família e sendo reconhecido pelo meu trabalho como cantor. Nada material pode substituir a satisfação de se fazer o que gosta e ver quem a gente ama bem. Me sinto privilegiado em seguir meu caminho levando canções que escolho com muito amor e dedicação”.

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

