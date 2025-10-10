Noivo de Taylor Swift comenta música que elogia suas partes íntimas

O jogador Travis Kelce, noivo de Taylor Swift, falou pela primeira vez sobre a faixa Wood, presente no mais recente álbum da cantora. A música tem gerado repercussão pelas expressões que Taylor usa para se referir à intimidade do parceiro, como “varinha mágica” e “árvore de sequoia”.

“É uma ótima música. Amo aquela mulher, então qualquer música que ela escreve sobre mim é boa”, respondeu o jogador.

Travis Kelce #87, do Kansas City Chiefs, comemora com Taylor Swift após a vitória por 17 a 10 contra o Baltimore Ravens em 28 de janeiro de 2024

Jason, apresentador e irmão de Kelce, brincou um pouco mais, provocando o irmão de forma leve, o que gerou risadas durante a conversa. Apesar das brincadeiras, Travis destacou que realmente gostou da música. “A música é ótima, a batida é fantástica. É bem o que gosto, então, parabéns a ela.”

O apresentador então decidiu ser mais direto: “Bem, não é só sobre você. É sobre um apêndice. É algo muito específico.” Travis Kelce fez uma cara confusa antes de dizer: “Acho que você não está entendendo a música.”

“Jesus Cristo, Travis, qual é”, disse Jason Kelce, brincando depois que achava que o uso da árvore “sequoia” por Swift como descrição foi “generoso”.

O novo álbum da cantora, lançado no dia 3 de outubro, traz ainda várias menções a Travis, com faixas como The Fate of Ophelia, Elizabeth Taylor e Wi$h Li$t.