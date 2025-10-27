Noivos morrem após motoneta bater em canteiro da via. Vídeo

Um casal morreu após sofrer um grave acidente no município de Itajaí, em Santa Catarina (SC), na madrugada do último sábado (25/10). A motoneta em que eles estavam bateu violentamente em um canteiro e foi arremessada por cerca de 14 metros.
As vítimas foram identificadas como Gian Monteiro, de 25 anos, e Viviane Maciel Peixoto, de 21. Segundo publicações nas redes sociais da jovem, eles estavam noivos.
Pouco antes da batida, o circuito de segurança da via flagrou o momento em que a motoneta passa ao lado de um carro e solta faíscas.
Segundos depois, a câmera gira automaticamente e quando volta a filmar na direção em que o veículo seguiu é possível ver que a motoneta já estava caída no canteiro.
Quem era o casal
Conforme informações publicadas nas redes sociais, Viviane era natural de Cabo Frio, no Rio de Janeiro (RJ), e morava, há pouco tempo, em Santa Catarina (SC).
Gian era natural de Itajaí. Ambos receberam homenagens nas redes sociais.
A família da jovem tenta o traslado do corpo para que o sepultamento ocorra no Rio de Janeiro.