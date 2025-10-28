28/10/2025
Universo POP
Morre Ben Bader, influenciador financeiro do TikTok, aos 25 anos
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. fazem primeira aparição pública após assumirem namoro
Quadro de Oruam é encontrado em mansão de traficante preso em megaoperação; veja vídeo
Com direito a balões e rosas, Vini Jr pede Virgínia em namoro e os dois assumem romance
Ex-RBD Dulce Maria anuncia segunda gravidez e celebra “novo capítulo de amor”
Casal vence na Justiça direito de registrar filha como Mariana Leão após recusa de cartório em Juiz de Fora
Youtuber Rafael Chocolate é condenado a pagar quase R$ 50 mil a vítimas de pegadinhas
Horóscopo do dia: previsões para os 12 signos nesta terça-feira
Rosalía lança primeiro single de novo disco; conheça “Berghain”
Daniel Alves reaparece em culto evangélico e afirma ter feito “pacto com Deus” após deixar a prisão

Nome de Virginia roda o mundo após namoro com Vini Jr. ser oficializado

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
nome-de-virginia-roda-o-mundo-apos-namoro-com-vini-jr.-ser-oficializado

Foi instantânea a repercussão internacional da oficialização do namoro entre Vini Jr. e Virginia Fonseca. Quando o relógio apontou 11h13 no horário de Brasília, momento do anúncio, jornais e tabloides em toda América do Sul abriram espaço para manchetes sobre o assunto.

No Google Trends da Espanha, por exemplo, o interesse por tudo que envolve a apresentadora disparou nas últimas quatros horas.

“Namorada do Vinícius Jr.”, “Quem são os filhos de Virginia Fonseca” e “Quem é Virginia Fonseca” são as principais perguntas feitas por curiosos na ferramenta de buscas do site.

Veja as fotos

Reprodução
Reprodução
Reprodução
Reprodução
Reprodução
Reprodução
Reprodução
Reprodução
Reprodução
Reprodução
Reprodução
Reprodução
Reprodução
Reprodução
Reprodução
Reprodução

Virginia também virou tendência de pesquisa no México, Colômbia e Panamá, com inúmeros influenciadores produzindo conteúdo sobre ela.

No Brasil, claro, é o assunto principal no mundo do entretenimento, com memes e abordagens nas mais diferentes áreas.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost