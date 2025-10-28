Nome de Virginia roda o mundo após namoro com Vini Jr. ser oficializado

Foi instantânea a repercussão internacional da oficialização do namoro entre Vini Jr. e Virginia Fonseca. Quando o relógio apontou 11h13 no horário de Brasília, momento do anúncio, jornais e tabloides em toda América do Sul abriram espaço para manchetes sobre o assunto.
No Google Trends da Espanha, por exemplo, o interesse por tudo que envolve a apresentadora disparou nas últimas quatros horas.
“Namorada do Vinícius Jr.”, “Quem são os filhos de Virginia Fonseca” e “Quem é Virginia Fonseca” são as principais perguntas feitas por curiosos na ferramenta de buscas do site.
Veja as fotos
Virginia também virou tendência de pesquisa no México, Colômbia e Panamá, com inúmeros influenciadores produzindo conteúdo sobre ela.
No Brasil, claro, é o assunto principal no mundo do entretenimento, com memes e abordagens nas mais diferentes áreas.