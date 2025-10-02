Nora de Sonia Abrão anuncia gravidez: “Nossa família cresceu”

A influenciadora Bella Morais revelou recentemente nas redes sociais que a família que construiu com Jorge Abrão, filho de Sonia Abrão, vai aumentar.
O casal, que já é pai de Filippo, de 1 ano e meio, está esperando o segundo filho.
Chá revelação reservado
Segundo apuração da coluna, Bella está grávida de pouco mais de três meses.
Para celebrar a descoberta do sexo do bebê, o casal fez uma viagem intimista, apenas eles e o filho, em um chá revelação que será realizado de form reservada.
Anúncio nas redes sociais
Em vídeo publicado nas redes, a influenciadora compartilhou o momento de forma emocionante. A legenda dizia: “Eu amava só nós três, mas eu amo muito mais nós 4”, enquanto imagens da família eram exibidas.
Com o anúncio, Sonia Abrão ganhará mais um neto, ampliando a família e celebrando essa nova fase ao lado do filho e da nora.
