Nordeste e Sul têm chuvas; sol esquenta o Sudeste. Confira o clima

A Região Sul do país deve manter a condição de instabilidade em grande parte do território nesta sexta-feira (3/10). Ainda no decorrer da manhã, as pancadas de chuva começam a se espalhar sobre os três estados e, ao longo do dia, o tempo segue bastante instável e a chuva ganha força, variando entre moderada e forte intensidade, de acordo com a Climatempo.

Em boa parte do interior gaúcho, catarinense, extremo sul e sudoeste paranaense, há risco para eventuais temporais, com expectativa de acumulados diários mais expressivos.

As três capitais, Porto Alegre (RS), Curitiba (PR) e Florianópolis (SC), podem contar com episódios de chuva forte durante o dia. Excepcionalmente no extremo norte paranaense não haverá condições para chuva significativa, apenas pancadas isoladas de chuva.

Leia também

No Sudeste, o predomínio ainda será de tempo aberto na maior parte dos estados. Em alguns pontos da faixa leste e litoral de São Paulo, no sul de Minas Gerais e no litoral do Espírito Santo, haverá condições para pancadas de chuva isoladas com até forte intensidade – localmente –, devido ao aporte de umidade e o deslocamento do cavado meteorológico.

No interior paulista e demais regiões do estado mineiro, o sol aparece entre poucas nuvens durante o dia, e o destaque deverá girar em torno do calor e do alerta de baixa umidade do ar à tarde.

Em algumas cidades entre o oeste e norte paulista, os termômetros já podem se aproximar ou até mesmo superar os 40ºC à tarde, e os índices de umidade podem ficar abaixo de 20%.

No Centro-Oeste, as pancadas de chuva seguem bastante irregulares e isoladas no Mato Grosso, variando entre fraca e moderada intensidade. No noroeste mato-grossense, pode chover com até forte intensidade. Em algumas cidades do Mato Grosso do Sul, também pode chover fraco e de maneira isolada no período da tarde.

No oeste e sul do estado, essas pancadas também podem vir localmente fortes. Entre Goiás, Distrito Federal, além também de boa parte das regiões de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o destaque continua sendo o calor intenso e a umidade relativa do ar em níveis críticos, podendo variar entre limiares de alerta e até mesmo de emergência.

Ventos marítimos

No Nordeste, as instabilidades seguem presentes sobre a costa leste, ainda motivadas pela incursão de umidade associada à entrada de ventos marítimos. As pancadas de chuva seguem irregulares, entre o litoral da Bahia e do Rio Grande do Norte.

Entre o litoral baiano e sergipano, a chuva pode engrossar em alguns intervalos do dia. Entre Alagoas e Pernambuco, as pancadas devem variar entre fraca e moderada intensidade.

Por outro lado, o interior nordestino deve seguir com padrão de tempo firme, bastante calor e umidade relativa do ar em níveis críticos. No Matopiba, região que divide os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, bastante calor e umidade em níveis de alerta, com risco elevado para incêndios.

No Norte, calor e umidade, reforçados pela circulação de ventos na atmosfera, devem manter a condição de tempo instável sobre o Amazonas, Roraima, além do norte de Rondônia e do Acre.

Nessas áreas, as pancadas de chuva podem ganhar força e se espalharem ainda pela manhã, incidindo ainda mais irregulares, mas que podem vir fortes em alguns intervalos do dia. Chove também, mas de forma isolada e com baixa intensidade no oeste do Pará. Já o Amapá e o Tocantins seguem com padrão de tempo estável durante o dia.