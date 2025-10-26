26/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Noroeste terá alteração no trânsito a partir de segunda-feira. Veja

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
noroeste-tera-alteracao-no-transito-a-partir-de-segunda-feira.-veja

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) vai interditar trechos da via W9, no Noroeste, a partir desta segunda-feira (27/10).

A medida, que conta com apoio da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap), será necessária para a execução de obras na região – nas proximidades do Santuário Sagrado dos Pajés Santxiê Tapuya. As intervenções devem seguir até 7 de novembro.

De acordo com o Detran-DF, a primeira interdição começa às 4h desta segunda-feira (27), no sentido Setor Terminal Norte (STN). Durante esse período, o tráfego será desviado para a SQNW 307.

Leia também

Já a partir de 3 de novembro, o bloqueio será no sentido DF-010, e os motoristas deverão utilizar a SQNW 309 como rota alternativa.

Durante todo o período das obras, o Detran-DF instalará painéis eletrônicos de mensagens para orientar os condutores sobre os desvios e garantir maior segurança no trânsito.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost