Noroeste terá alteração no trânsito a partir de segunda-feira. Veja

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) vai interditar trechos da via W9, no Noroeste, a partir desta segunda-feira (27/10).

A medida, que conta com apoio da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap), será necessária para a execução de obras na região – nas proximidades do Santuário Sagrado dos Pajés Santxiê Tapuya. As intervenções devem seguir até 7 de novembro.

De acordo com o Detran-DF, a primeira interdição começa às 4h desta segunda-feira (27), no sentido Setor Terminal Norte (STN). Durante esse período, o tráfego será desviado para a SQNW 307.

Já a partir de 3 de novembro, o bloqueio será no sentido DF-010, e os motoristas deverão utilizar a SQNW 309 como rota alternativa.

Durante todo o período das obras, o Detran-DF instalará painéis eletrônicos de mensagens para orientar os condutores sobre os desvios e garantir maior segurança no trânsito.