Norris rebate Piastri após batida: “Qualquer piloto teria feito”

O décimo título mundial de construtores conquistado pela McLaren no último domingo (5/10), em Singapura, foi ofuscado pela confusão entre Oscar Piastri e Lando Norris, pilotos da equipe inglesa. Durante a corrida, o australiano não gostou de um movimento do parceiro, que ao tentar evitar um choque com Verstappen, acabou tocando em seu carro.

A situação aconteceu ainda na largada. Segundo Norris, não havia intenção de prejudicar Piastri, mas procurar espaço para não se afastar dos líderes da prova e garantir uma boa posição para o restante da corrida.

“O lado direito da pista estava bom, acho que minha largada também foi boa, por isso consegui passar e colocar-me numa boa posição para não ser bloqueado na primeira curva, e entrar na segunda. Fiz uma grande manobra por dentro da curva do Oscar. Mas estava muito apertado e muito escorregadio, ainda estava úmido em alguns pontos”, iniciou Norris.

Após a corrida, o chefe de equipe da McLaren, Zak Brown, agradeceu Piastri pelo desempenho no ano, que garantiu a conquista de construtores. No entanto, o australiano desligou o rádio, irritado com uma suposta predileção da escuderia por Norris.

Norris, por outro lado, admitiu que ainda precisa assistir à colisão para entender se poderia ter feito algo diferente, mas garantiu que, por hora, acredita que foi uma situação normal de corrida.

“Só toquei na traseira de Max, e aí tive que corrigir, mas só isso. Ainda preciso rever o lance, talvez até admita que poderia ter feito algo melhor. Mas qualquer piloto teria feito exatamente o que eu fiz. Se me criticam por ir por dentro e colocar o meu carro em uma grande curva, não deveriam estar na F1“, disse o piloto.

Oscar Piastri é o líder do campeonato de Fórmula 1 entre os pilotos, com 336 pontos. Lando Norris está logo atrás, com 314, enquanto Max Verstappen é o 3º colocado, com 273.

