Norte Agro destaca preço das hortaliças e novidades do setor rural neste domingo

O Norte Agro mostra a cotação atualizada dos principais produtos agrícolas e traz análises sobre o cenário econômico do setor

O programa Norte Agro traz neste domingo (26) uma edição repleta de informações para o produtor rural e o público interessado no agronegócio acreano. Entre os destaques, uma reportagem especial sobre o preço das hortaliças, que tem variado nas feiras e mercados locais, impactando produtores e consumidores.

O Norte Agro vai ao ar neste domingo às 8h da manhã/Foto: Divulgação

O programa também apresenta as campanhas educativas do Idaf, voltadas para o controle de pragas e o fortalecimento da defesa agropecuária no estado. Outro ponto é a participação do Senar, que compartilha orientações sobre assistência técnica e capacitação para quem trabalha no campo.

Além disso, o Norte Agro mostra a cotação atualizada dos principais produtos agrícolas e traz análises sobre o cenário econômico do setor. Tudo isso com entrevistas, informações e histórias que valorizam o trabalho do homem e da mulher do campo.

O Norte Agro vai ao ar neste domingo às 8h da manhã, na Tv Norte Acre SBT canal 22.1 e Claronet no canal 515, com apresentação de Lunayra Valdez mostrando que o Acre produz, cresce e se desenvolve com o agro em movimento.

