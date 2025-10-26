Nos 83 anos de Milton Nascimento, filho mostra viagem após diagnóstico

Para comemorar o aniversário de Milton Nascimento, que completa 83 anos neste domingo (26/10), Augusto Nascimento, filho do cantor, compartilhou uma série de registros da viagem que ambos fizeram pelas estradas dos Estados Unidos após o diagnóstico de demência do ícone da música brasileira.

“Hoje, o cara mais incível do mundo completa 83 anos”, escreveu Augusto nas redes sociais. “O melhor parceiro de viagens, exímio copiloto e o maior apaixonado por picolé de limão. Te amo muito, velhinho”, completou, com várias fotos em que Milton aparece sorrindo e se divertindo.

Além do filho, outros grandes nomes da música também prestaram homenagem ao compositor mineiro, como Maria Bethânia, Caetano Veloso, Djavan e Gilberto Gil. Confira:

Milton Nascimento e o filho, Augusto Nascimento, em viagem pelos Estados Unidos após descobrirem diagnóstico de demência do cantor

Milton Nascimento e o filho, Augusto Nascimento, em viagem pelos Estados Unidos após descobrirem diagnóstico de demência do cantor

Milton Nascimento e o filho, Augusto Nascimento, em viagem pelos Estados Unidos após descobrirem diagnóstico de demência do cantor

Milton Nascimento e o filho, Augusto Nascimento, em viagem pelos Estados Unidos após descobrirem diagnóstico de demência do cantor

Milton Nascimento e o filho, Augusto Nascimento, em viagem pelos Estados Unidos após descobrirem diagnóstico de demência do cantor

Milton Nascimento e o filho, Augusto Nascimento, em viagem pelos Estados Unidos após descobrirem diagnóstico de demência do cantor

Caetano Veloso e Milton Nascimento

Gilberto Gil e Milton Nascimento

Diagnóstico de Demência

No início de outubro deste ano, Augusto Nascimento revelou à revista Piauí que o cantor e compositor mineiro havia sido diagnosticado com demência por corpos de Lewy (DCL). Este é o terceiro tipo mais comum de demência, atrás do Alzheimer e da demência frontotemporal. Outros grandes nomes do entretenimento, como Robin Williams e Bruce Willis, também foram diagnosticados com a mesma condição.

Antes de revelar o diagnóstico, o filho de Milton Nascimento já havia revelado no início do ano que o cantor também estava em tratamento contra o mal de Parkinson. Os sinais da piora de Milton Nascimento levaram Augusto a sugerir uma viagem pelos Estados Unidos com o pai.

Juntos, eles fizeram um trajeto de cerca de 4 mil km em 16 dias a bordo de um motorhome, acompanhados pelas melodias dos Beatles. Após visitarem cinco estados norte-americanos – Arizona, Utah, Idaho, Wyoming e Montana – pai e filho voltaram ao Brasil, e então tiveram a confirmação do diagnóstico.

“Dali para frente, entramos em uma montanha-russa, e absolutamente tudo mudou de forma extremamente rápida. Veio, então, o duro diagnóstico de demência. Nossos diálogos, desde então, têm sido, em sua maioria, silenciosos ou um pouco confusos”, desabafou Augusto em uma publicação nas redes sociais.

“Meu pai me chama e tenta falar comigo, mas nem sempre consegue se expressar. As inúmeras ligações a cada vez que eu viajo para trabalhar, já não existem mais, nem mesmo a curiosidade por boas fofocas da vida, ou a espera ansiosa por cada vez que eu retorno para casa em que ele me aguardava com uma camiseta com a nossa foto, ou a curiosidade travessa de me perguntar se eu tinha batido em todo mundo nas voltas dos treinos de jiu-jítsu”, concluiu.