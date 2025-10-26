26/10/2025
‘Nós conseguimos fazer uma reunião que parecia impossível’, diz Lula sobre encontro com Trump

A declaração de Lula foi durante um encontro com empresários na Malásia.

O presidente Lula se encontrou com empresários na Malásia, neste domingo (26). Ele agradeceu o convite do país para o evento e afirmou que, graças a essa agenda, foi possível realizar uma reunião que parecia impossível com Trump.

Presidentes Lula e Donald Trump em reunião na Malásia/Foto: Ricardo Stuckert / PR

‘Me deu a oportunidade de conhecer a Malásia e me deu a oportunidade de ter um dia muito feliz por dois acontecimentos importantes. O presidente Trump teve que viajar 22 horas dos Estados Unidos para a Malásia e eu viajar 22 horas para a Malásia e nós conseguimos fazer uma reunião que parecia impossível nos Estados Unidos e no Brasil, aqui na Malásia’.

Lula afirmou que o presidente da República ‘não sabe fazer negócios’, mas que sua função é abrir portas para que os empresários possam firmar parcerias entre os países. O petista destacou que o encontro é uma oportunidade para compra e venda entre empresários. Segundo ele, o Brasil descobriu que o mundo vai além da Europa e dos Estados Unidos, e que há, inclusive, mais vantagens em regiões como o Leste e o Sudeste Asiático.

Lula acrescentou ainda que o mundo ‘não aceita mais uma nova Guerra Fria’ e que não quer mais disputas, dizendo que o Brasil quer estar ao lado de Estados Unidos, China, Indonésia e de qualquer país disposto a contribuir com o desenvolvimento e os investimentos no país.

Lula disse ainda que precisa dos empresários da Malásia, principalmente na área de semicondutores. A declaração foi feita em meio ao risco de paralisação das montadoras, após a decisão da China de restringir a exportação de produtos essenciais para as montadoras em todo o mundo, como os chips e semicondutores.

‘O Brasil precisa dar um salto de qualidade para que o Brasil possa ter empresas da Malásia fazendo investimento no Brasil na produção de chips, uma coisa que nós precisamos, inclusive para evitar o risco da indústria brasileira terminar ou diminuir a sua produção por falta de chips em qualquer momento de crise nacional’.

Lula disse ainda que o Brasil também tem muito a oferecer, principalmente na área da agricultura, mas que é preciso um comércio equilibrado para que nenhum país tenha um déficit exorbitante com outro.

O presidente afirmou que a relação entre o Brasil e a Malásia ‘nunca mais será pequena’ e projetou que o comércio exterior pode alcançar entre R$ 10 bilhões e R$ 15 bilhões. O presidente disse ainda que os dois países precisam ‘gastar um pouco mais de combustível’ para fortalecer essa parceria, uma referência à longa distância entre os dois, já que o trajeto até a Malásia leva mais de 20 horas de voo.

