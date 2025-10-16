16/10/2025
Nossa Culpa: protagonista se despede e comenta o fim da franquia

A franquia Culpados, do Prime Video, chegou ao fim nesta quinta-feira (16/10) com o lançamento do terceiro filme, Nossa Culpa. Desta vez, os protagonistas começaram o longa separados após um salto temporal e o público ficará na expectativa para saber qual será o desfecho dos dois personagens.

O filmes estrelados por Nicole Wallace Gabriel Guevara se tornaram um sucesso e acompanham essa relação intensa de amor entre Nick e Noah.

Em material enviado ao Metrópoles, Nicole Wallace, que dá vida à Noah na produção, falou sobre como espera que os fãs consigam assistir a este terceiro filme com o coração aberto e com a esperança de que eles se divirtam e entendam o encerramento como um “final bonito para esta incrível montanha-russa”.

Nicole também falou sobre o que os fãs podem esperar de Nick e Noah neste terceiro capítulo e em como a relação deles mudou ao longo das produções.

“É um relacionamento de altos e baixos. Eu acho que é um exemplo muito bom de um relacionamento que começa quando você é tão jovem e tão ingênuo e depois cresce. Acho que eles aprendem muito um com o outro”, complementou.

4 imagensGabriel Guevara como Nick e Nicole Wallace como Noah em Nossa Culpa do Prime VideoGabriel Guevara como Nick em Nossa Culpa do Prime VideoGabriel Guevara como Nick e Nicole Wallace como Noah em Nossa Culpa do Prime VideoFechar modal.1 de 4

Nicole Wallace como Noah em Nossa Culpa do Prime Video

Pablo Ricciardulli/Prime Video2 de 4

Gabriel Guevara como Nick e Nicole Wallace como Noah em Nossa Culpa do Prime Video

Pablo Ricciardulli/Prime Video3 de 4

Gabriel Guevara como Nick em Nossa Culpa do Prime Video

Pablo Ricciardulli/Prime Video4 de 4

Gabriel Guevara como Nick e Nicole Wallace como Noah em Nossa Culpa do Prime Video

Pablo Ricciardulli/Prime Video

A atriz contou um pouco sobre como tem sido este momento de despedida da personagem e também da franquia, que fez parte da vida dela por vários anos.

“Eu vou sentir muita falta das pessoas com quem tenho trabalhado por tanto tempo. Tem sido um período muito longo da minha vida. Mas, além disso, foram anos tão importantes da minha vida e tanta coisa mudou por causa disso”, afirmou.

Leia também

Além de brincar sobre como sentirá falta das cenas de carros, ela também falou sobre a conexão com os fãs. “Acho que, além de interpretá-la, vou sentir muita falta dos fãs e de poder ir à estreia e fazer eventos onde eu possa realmente vê-los cara a cara e poder sentir essa conexão, é isso que eu acho que vou sentir mais falta”, complementou.

Nossa Culpa é o último filme da trilogia Culpados e estreou no Prime Video nesta quinta-feira (16/10). Os outros filmes da franquia são Minha Culpa (2023) e Sua Culpa (2024).

