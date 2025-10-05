05/10/2025
Universo POP
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele

Nova aeronave dos Bombeiros do Acre chega ao Brasil para operações no estado

Cessna Grand Caravan EX pousou em Boa Vista e seguirá para nacionalização antes de receber matrícula

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O Corpo de Bombeiros do Acre recebeu neste final de semana sua nova aeronave, o Cessna Grand Caravan EX (SN208B5877). O avião, que saiu direto da fábrica, fez seu primeiro pouso em solo brasileiro na cidade de Boa Vista.

Agora, ele seguirá para Minas Gerais, onde passará por processos de regularização e inspeção técnica antes de receber a matrícula PS-BMA, oficializando seu uso pelo Corpo de Bombeiros Militar do Acre.

O Cessna Grand Caravan EX, nova aeronave do Corpo de Bombeiros do Acre, durante seu primeiro pouso no Brasil, em Boa Vista/Foto: Reprodução

O Caravan será usado para resgates, transporte de pacientes, envio de cargas e movimentação de equipes, especialmente em regiões mais distantes e de difícil acesso no estado. A compra da aeronave foi possível graças a uma parceria entre o Governo do Acre, a Secretaria de Saúde (Sesacre), o CBMAC, a Procuradoria-Geral do Estado e o Ministério Público do Trabalho.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost