Nova aeronave dos Bombeiros do Acre chega ao Brasil para operações no estado

O Corpo de Bombeiros do Acre recebeu neste final de semana sua nova aeronave, o Cessna Grand Caravan EX (SN208B5877). O avião, que saiu direto da fábrica, fez seu primeiro pouso em solo brasileiro na cidade de Boa Vista.
Agora, ele seguirá para Minas Gerais, onde passará por processos de regularização e inspeção técnica antes de receber a matrícula PS-BMA, oficializando seu uso pelo Corpo de Bombeiros Militar do Acre.
O Caravan será usado para resgates, transporte de pacientes, envio de cargas e movimentação de equipes, especialmente em regiões mais distantes e de difícil acesso no estado. A compra da aeronave foi possível graças a uma parceria entre o Governo do Acre, a Secretaria de Saúde (Sesacre), o CBMAC, a Procuradoria-Geral do Estado e o Ministério Público do Trabalho.