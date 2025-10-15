15/10/2025
Universo POP
Saiba quem é o padre flagrado com a noiva de um fiel só de baby-doll
A Fazenda 17: look de Adriane Galisteu viraliza por destacar parte íntima e gera alvoroço
Confusão generalizada em “A Fazenda 17”: ameaças, suposta traição e bronca de Galisteu marcam formação da Roça
Virginia Fonseca vai para after com mãe de Vini Jr.: “Inimiga do fim”
Zé Felipe e Ana Castela exibem anéis “iguais” e fãs apontam possível pedido de namoro
Vídeo: Zezé Di Camargo ergue camiseta por “anistia já” a presos do 8 de Janeiro durante show
Virginia vence liminar contra perfis com IA, mas relata “gambiarra” de haters e novos ataques com Vini Jr.
Piloto é acusado de estuprar enfermeira de Michael Schumacher; caso veio à tona nesta quarta
“Menino ‘adotado’” por Poliana e Leonardo fala pela 1ª vez e dá sua versão: “Minha mãe sabia”
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta quarta-feira

Nova fase de operação que prendeu influenciadora no Acre bloqueou R$ 1 milhão em bens

Investigações continuam para identificar outros envolvidos e rastrear valores em plataformas digitais

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Fazendários (DEFAZ), realizou nesta terça-feira (15), em Rio Branco, uma nova fase da Operação “Hunter Tiger”, que resultou no cumprimento de três mandados de prisão e no bloqueio judicial de bens e valores que somam cerca de R$ 1 milhão.

VEJA MAIS: Influenciadora e outros dois são presos no Acre em operação contra jogos de azar

A ação é um desdobramento da fase inicial da operação, deflagrada em dezembro de 2024, e tem como objetivo combater lavagem de dinheiro, organização criminosa, sonegação fiscal, exploração de jogos de azar e realização irregular de rifas.

Investigações continuam para identificar outros envolvidos e rastrear valores em plataformas digitais/Foto: Emerson Lima

Dois dos alvos desta etapa foram detidos por descumprirem medidas judiciais, ao continuar promovendo links e plataformas de jogos não autorizados pelo Ministério da Fazenda. O terceiro investigado é uma influenciadora digital, que passa a ser investigada pela primeira vez por suspeita de envolvimento na promoção e divulgação de plataformas ilegais.

Além das prisões, a Polícia Civil realizou o bloqueio judicial de bens e valores vinculados aos investigados, impedindo a movimentação financeira relacionada às atividades ilícitas e garantindo a preservação do patrimônio público e privado afetado.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost