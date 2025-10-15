Nova fase de operação que prendeu influenciadora no Acre bloqueou R$ 1 milhão em bens

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Fazendários (DEFAZ), realizou nesta terça-feira (15), em Rio Branco, uma nova fase da Operação “Hunter Tiger”, que resultou no cumprimento de três mandados de prisão e no bloqueio judicial de bens e valores que somam cerca de R$ 1 milhão.

A ação é um desdobramento da fase inicial da operação, deflagrada em dezembro de 2024, e tem como objetivo combater lavagem de dinheiro, organização criminosa, sonegação fiscal, exploração de jogos de azar e realização irregular de rifas.

Dois dos alvos desta etapa foram detidos por descumprirem medidas judiciais, ao continuar promovendo links e plataformas de jogos não autorizados pelo Ministério da Fazenda. O terceiro investigado é uma influenciadora digital, que passa a ser investigada pela primeira vez por suspeita de envolvimento na promoção e divulgação de plataformas ilegais.

Além das prisões, a Polícia Civil realizou o bloqueio judicial de bens e valores vinculados aos investigados, impedindo a movimentação financeira relacionada às atividades ilícitas e garantindo a preservação do patrimônio público e privado afetado.