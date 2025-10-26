Nova geração do skate brilha: Matheus Mendes vence o STU 2025

Neste domingo (26/10), o Parque da Cidade Sarah Kubitschek foi tomado por aplausos e euforia. O carioca Matheus Mendes, de apenas 16 anos, venceu e se tornou o mais jovem campeão do STU National Street Finals 2025.

O pódio ficou completo com o paranaense Sebastian Simonetto, de 20 anos, e o cearense Vinicius Costa, de 24. outro grande destaque do dia foi Gabryel Aguilar, paulista, 25 anos, líder do ranking e agora campeão geral do circuito, mesmo sem poder disputar a final por causa de uma torção no pé sofrida na semifinal.

O menino da Praça do Ó

Matheus cresceu respirando skate. O pai, Wallace Mendes, o Belo, é skatista profissional desde 2014, e viu o filho pegar o primeiro impulso aos dois anos de idade, na Praça do Ó, no Rio.

“Eu sempre incentivei ele, sempre botei pilha, mostrava o talento que ele tinha. Hoje, o foco é todo dele”, contou o pai, emocionado.

Com o título amador conquistado em 2024, Matheus subiu de categoria e estreou entre os profissionais neste ano. E já começou fazendo história.

“Eu estou muito feliz. É o primeiro STU que eu ganho. Sem os meus parceiros aqui eu não teria feito isso. Graças a Deus eu consegui acertar a minha volta”, disse Mendes, ainda ofegante.

Matheus Mendes na final do STU National Street Finals 2025

O público parecia enxergar em Matheus a síntese do que o skate brasileiro se tornou: raiz e técnica, alegria e foco. Um menino que representa não só o futuro, mas o presente de uma geração que aprendeu a competir sem perder o afeto.

Matheus Mendes acerta a manobra que o consagrou campeão brasileiro de Street 2025, em Brasília

Sebastian Simonetto: o segundo lugar

O segundo colocado, Sebastian Simonetto, 20 anos, natural de Curitiba, é filho de skatista e dono de um estilo técnico e limpo que vem chamando atenção no cenário nacional. Já havia sido destaque na fase eliminatória, quando tirou a maior nota do dia, e agora confirma que está pronto para o circuito mundial.

“Foi mágico, eu não acreditei no começo, mas depois caiu a ficha. Estou muito feliz com o resultado. Não era o que eu queria, claro, mas está tudo bem. O nervosismo faz parte”, contou, sorrindo. Na próxima semana, o jovem embarca para o Street League, competição que dá vaga para o circuito mundial de 2026.

Sebastian Simonetto mostra técnica e equilíbrio na final do STU National Street Finals 2025

Ele é visto como um dos nomes brasileiros mais promissores no circuito internacional, equilibrando disciplina e emoção, algo raro em quem ainda tem apenas 20 anos.

“Agora é focar na preparação mental. Quero garantir essa vaga e correr o circuito inteiro no ano que vem. Esse é o meu foco agora”, completou.

Vinicius Costa: o retorno do guerreiro de Fortaleza

Fechando o pódio, Vinicius Costa, 24 anos, de Fortaleza (CE), viveu um momento de redenção. Depois de duas cirurgias, uma no joelho e outra no ombro, o skatista voltou às pistas em Brasília como quem reencontra um velho amor.

“Eu fui muito feliz com a minha performance. Esse foi o primeiro STU que participei depois de um bom tempo parado, depois de me machucar. Então, sair com o terceiro lugar é uma vitória gigante para mim”, contou.

Vinicius passou por quase dois anos longe do skate. A recuperação foi longa, e ele enfrentou períodos de dor, frustração e isolamento.

Vinicius Costa retorna às pistas e conquista o bronze no STU National Street Finals 2025, em Brasília

“Passar oito meses sem poder andar de skate é muito difícil. Hoje em dia, com rede social, a gente vê o mundo girando e percebe que, com você ou sem você, ele continua. E isso pesa. Mas aprendi a respeitar o tempo e voltei mais forte. O skate me ensina isso todo dia. Cair, levantar e tentar de novo. E é isso que vou continuar fazendo”, disse, antes de abraçar os colegas de pódio.

O retorno de Vinicius é simbólico: mostra que o skate também é feito de pausas e recomeços. O cearense vem de uma geração resiliente, que enfrenta as quedas com paciência e transforma a dor em combustível para seguir.

Gabryel Aguilar: venceu mesmo fora da pista

Embora não tenha disputado a final por conta de uma torção no pé durante a semifinal, Gabryel Aguilar, 25 anos, de São Paulo, deixou Brasília com o título de campeão geral do circuito STU National Street 2025.

O paulista, que venceu duas das três etapas da temporada, encerra o ano no topo do ranking, consolidando sua posição como um dos principais nomes da nova geração do street brasileiro.

Gabryel Aguilar comemora o título de campeão geral do circuito STU National Street 2025

“Ganhar o circuito é surreal. Isso é fruto de muito trabalho, dedicação e fé”, disse ele.

Gabryel costuma destacar que o skate é o segundo esporte mais praticado no Brasil, e vê nessa força popular uma missão pessoal: levar a modalidade a novos patamares.

Natural de São Paulo, ele vive uma das melhores fases da carreira, com títulos nacionais e reconhecimento internacional. Mesmo lesionado, esteve presente no evento, vibrando com os amigos e celebrando o crescimento da cena.