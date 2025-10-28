Fernanda Tripode, que já representou Dado Dolabella em casos anteriores, notificou judicialmente o advogado Diego Cândido, ex-defesa de Marcela Tomaszewski, modelo com quem o ator se relacionou e que recentemente se envolveu em uma polêmica com acusação de agressão. Na manifestação, a advogada, que não atua especificamente nesse caso, respondeu a uma declaração do ex-advogado da influenciadora digital, dando-lhe 24 horas para se retratar e acusando-o de difamação, após ele alegar coação por parte da mesma.

O documento, enviado exclusivamente ao portal LeoDias, traz a declaração na qual Fernanda Tripode pede retratação. No texto, ela cita a seguinte fala atribuída ao advogado: “Na ocasião, a vítima, coagida pelo agressor e por sua advogada, resolveu não formalizar a denúncia e ainda gravou um vídeo dizendo que nada havia acontecido e que o casal estava bem”.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Nova guerra: advogada de Dado Dolabella acusa ex-defesa de Marcela de difamação Reprodução / Instagram: @dadodolabella

@tomaszewsk Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski Foto: Reprodução/Instagram @dadodolabella @tomaszewsk Marcela Tomaszewski e Dado Dollabela assumiram publicamente o relacionamento em setembro de 2025 Reprodução/Instagram/@tomaszewsk Reprodução/Instagram/@dadodolabella Marcela Tomaszewskil, a “loira misteriosa” que está vivendo um affair com Dado Dolabella Foto; Reprodução/Instagram Voltar

Próximo

Segundo ela, a afirmação de que teria coagido Marcela a negar a suposta agressão e a não realizar o exame de corpo de delito é falsa: “Prejudicou minha imagem e reputação profissional, atingindo-me de forma direta e indevida, com consequências gravíssimas de ordem moral e profissional”, alega.

Fernanda reforçou que nunca teve contato com a ex-namorada de Dado e que, no dia da suposta agressão, estava fora do país: “No dia 25 de outubro de 2025, encontrava-me em compromissos pessoais na Itália, país em que estou há mais de um mês e cujo fuso horário é cinco horas adiantado em relação ao Brasil”.

Por fim, a advogada deu prazo de 24 horas para que Diego Cândido se retrate publicamente, sob pena de medidas judiciais cabíveis nas esferas cível e criminal. Ela afirma ainda que todas as provas que comprovam sua ausência de envolvimento estão à disposição das autoridades competentes.

Procurado pelo portal LeoDias, o advogado Diego Cândido afirmou estar ciente da notificação e informou que irá elaborar uma contranotificação em breve. O espaço permanece aberto para futuras atualizações sobre o caso.