Nova marca de perfumes promete revolucionar o conceito de perfumaria em Rio Branco

Um novo nome começa a despertar curiosidade e expectativa entre os apaixonados por perfumes em Rio Branco: MAHAL.
Com inauguração marcada ainda no mês de outubro de 2025, a marca chega com uma proposta ousada — unir luxo, exclusividade e experiências sensoriais em um só lugar.

Pouco se sabe sobre o que será revelado no grande dia, mas fontes ligadas à marca afirmam que a Mahal trará fragrâncias árabes exclusivas e produtos importados selecionados a dedo. O espaço físico, que promete um design elegante nas cores bordô, preto e dourado, vem sendo preparado em sigilo para surpreender o público.

“A Mahal não vende apenas perfumes — ela convida cada pessoa a viver sua própria essência”, afirma um dos representantes da marca.

A inauguração promete movimentar o cenário local, com brindes e experiências olfativas inéditas para os visitantes.

Mais do que uma simples estabelecimento, a Mahal quer se tornar um símbolo de identidade, luxo e memória através das fragrâncias que marcam histórias.

