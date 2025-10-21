Nova novela do Walcyr já começa com a mocinha na cadeia

Uma situação que todo mundo já viu ou ouviu, a de alguém preso injustamente por um crime que não cometeu – será o start da nova novela do Walcyr Carrasco, que a Globo vai exibir depois de “Três Graças”. Tempos depois, a personagem, Adriana, uma cuidadora de idosos, sairá da cadeia e iniciará o seu plano de vingança contra aqueles que a vitimaram.
Uma receita simples, mas infalível, e que o público adora e abraça. Walcyr e a diretora Amora Mautner já estão totalmente debruçados nesta nova missão. Por exemplo, fala-se que, entre os encaminhamentos necessários, já existe uma conversa com Camila Queiroz para viver a protagonista, ainda que os seus últimos trabalhos também fossem nessa linha, a “vingança”.
Mas, como se trata de uma atriz de grandes recursos e que sempre se reinventa, Camila tem plenas condições de dar à personagem características novas e bem diferentes. De não ser igual nem repetitiva. Some-se a isso o fato de que, até o início das gravações, ela já terá cumprido sua “licença-maternidade”. Tudo a favor. Até o vento.
E mais uma:
A Globo oficializou o pedido de registro da marca “Quem Ama Cuida” para este novo projeto de Walcyr Carrasco.
Neste momento, mera formalidade, aguarda-se prazo de apresentação de oposição.
Fim de ano – 1:
Na Record, uma vez mais, Celso Zucatelli foi o escolhido para apresentar a “Retrospectiva dos Famosos”.
E a ideia é que ele possa dividir os trabalhos com Paloma Poeta.
Fim de ano – 2:
Roberto Cabrini, de novo também, fará a “Retrospectiva do Jornalismo”.
E, ao que tudo indica, desta vez ao lado de Carolina Ferraz.
Time:
A experiente roteirista Luciana Pessanha, recém-saída de “Vale Tudo”, vai dividir com o novato Juan Julian os trabalhos de “Próxima Página”, substituta de “Coração Acelerado” no horário das 19h da Globo.
Todos sob os olhares do consultor responsável – Ricardo Linhares.
Combinado assim:
Ticiane Pinheiro vai tirar uma semana de férias na Record, voltando dia 17 de novembro, ao vivo, no “Hoje em Dia”.
Aí é que a sua situação será definitivamente resolvida. Se irá ou não renovar contrato.
Participação especial:
Leandro Hassum participou das gravações da “Praça é Nossa” na semana passada.
E o programa com ele, num stand-up bem especial ao lado do Carlos Alberto de Nóbrega, vai ao ar nesta quinta-feira.
COP 30:
A muito boa repórter Lilia Teles, a partir desta sexta, abre uma série especial do “Globo Repórter”, em quatro episódios, sobre a COP 30.
Começa com uma visita à bacia hidrográfica inteiramente brasileira, do Tocantins-Araguaia.
Transição:
Para oficiais efeitos, Guillermo Pendino só irá assumir o Artísitico e a Programação da Band, não em 1º de janeiro, porque é feriado, mas no dia 2.
No entanto, ele já tem recebido necessárias informações sobre o atual estágio dos dois setores. As conversas com Rodolfo Schneider, Rosana Saad e Denise Santana se tornaram ainda mais frequentes nesses últimos dias.
DM:
Cesar Filho está entregue aos cuidados da equipe do dr. Moisés Coehn.
Pela segunda vez, por causa de uma dorzinha que vinha incomodando demais, ele foi obrigado a operar o joelho. Volta no dia 27. Simone Queiroz está à frente do “SBT Brasil”.
Habemus novela:
“Três Graças”, em seu comecinho, já mostra um Aguinaldo Silva bem afinado e sempre com a sua conhecida facilidade de entregar o personagem sem nem uma cena completa.
Fichas merecidas em cima de Sophie Charlotte.
Pode perceber:
Novela boa é aquela que deixa seus personagens para a história: Odete Roitman, Nazaré Tedesco, Laurinha Figueiroa, Zeca Diabo, Jamanta, Odorico, Carminha, Feliz, Crô, Flora e tantos outros.
Muito cedo ainda, mas a Arminda, da Grazi Massafera, pelo que se conhece dela, é forte candidata a essa lista.
Bate – Rebate
- A Rede Brasil de Televisão fechou a contratação de Emerson Naves, profissional com mais de 30 anos de mercado, para seu diretor comercial.
- O canal Tastemade Casa, pela Samsung TV Plus, estreia hoje, às 20h30, o programa “Todo Lugar Tem História”…
- … A série convida o público a redescobrir São Paulo por meio de alguns dos seus endereços mais icônicos.
- César Mello, vencedor do Prêmio Bibi Ferreira 2025 como Melhor Ator em Musicais por “Ray – Você Não Me Conhece”, é protagonista do curta “Corpo Preto”, premiado em Cannes…
- … O projeto acompanha a jornada de um homem negro enfrentando a indiferença e a negligência de profissionais de saúde.
- O canal E! marcou para 4 de novembro, às 22h, a estreia da terceira temporada de “Luana é de Lua”, com Luana Piovani…
- … Entre os convidados dos seis novos episódios, Maria Ribeiro, Lucinha Lins, Carolina Ferraz, Nany People e o DJ Zé Pedro…
- … Lucinha, Carolina e Nany participam do episódio sobre etarismo, considerado um dos melhores.
- “Quem de Nós Dois”, sucesso da Ana Carolina, numa parceria com Paulo Gonzo, embala a abertura de “Terra Forte”, nova novela da portuguesa TVI.
- Em uma reviravolta que nos parece bem interessante, José Luiz Datena poderá assumir o comando do “Rede TV! News”…
- … Sabe-se que esta é uma das possibilidades em estudo.
- Professor Cortella, dra. Ana Claudia Arantes e Bernardinho irão participar do painel “O Jogo da Virada: O Poder de Continuar”, com apresentação da Gloria Vanique, dia 25 de novembro, no Teatro B32, com renda para o Instituto Jô Clemente.
- E no sábado agora, no V-Festival Mário de Andrade, uma mesa e debate sobre Janete Clair, com Renata Dias Gomes, Mauro Alencar e Daniel Veiga na Biblioteca Mário de Andrade.
- A conquista de “A Rainha da Pérsia” no Prêmios PRODU 2025 foi intensamente comemorada na Record e na Seriella…
- … Melhor ator, para Carlo Porto, e Melhor roteiro, de Cristiane Cardoso.