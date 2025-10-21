Nova novela do Walcyr já começa com a mocinha na cadeia

Uma situação que todo mundo já viu ou ouviu, a de alguém preso injustamente por um crime que não cometeu – será o start da nova novela do Walcyr Carrasco, que a Globo vai exibir depois de “Três Graças”. Tempos depois, a personagem, Adriana, uma cuidadora de idosos, sairá da cadeia e iniciará o seu plano de vingança contra aqueles que a vitimaram.

Uma receita simples, mas infalível, e que o público adora e abraça. Walcyr e a diretora Amora Mautner já estão totalmente debruçados nesta nova missão. Por exemplo, fala-se que, entre os encaminhamentos necessários, já existe uma conversa com Camila Queiroz para viver a protagonista, ainda que os seus últimos trabalhos também fossem nessa linha, a “vingança”.

Mas, como se trata de uma atriz de grandes recursos e que sempre se reinventa, Camila tem plenas condições de dar à personagem características novas e bem diferentes. De não ser igual nem repetitiva. Some-se a isso o fato de que, até o início das gravações, ela já terá cumprido sua “licença-maternidade”. Tudo a favor. Até o vento.

E mais uma:

A Globo oficializou o pedido de registro da marca “Quem Ama Cuida” para este novo projeto de Walcyr Carrasco.

Neste momento, mera formalidade, aguarda-se prazo de apresentação de oposição.

Fim de ano – 1:

Na Record, uma vez mais, Celso Zucatelli foi o escolhido para apresentar a “Retrospectiva dos Famosos”.

E a ideia é que ele possa dividir os trabalhos com Paloma Poeta.

Fim de ano – 2:

Roberto Cabrini, de novo também, fará a “Retrospectiva do Jornalismo”.

E, ao que tudo indica, desta vez ao lado de Carolina Ferraz.

Time:

A experiente roteirista Luciana Pessanha, recém-saída de “Vale Tudo”, vai dividir com o novato Juan Julian os trabalhos de “Próxima Página”, substituta de “Coração Acelerado” no horário das 19h da Globo.

Todos sob os olhares do consultor responsável – Ricardo Linhares.

Combinado assim:

Ticiane Pinheiro vai tirar uma semana de férias na Record, voltando dia 17 de novembro, ao vivo, no “Hoje em Dia”.

Aí é que a sua situação será definitivamente resolvida. Se irá ou não renovar contrato.

Participação especial:

Leandro Hassum participou das gravações da “Praça é Nossa” na semana passada.

E o programa com ele, num stand-up bem especial ao lado do Carlos Alberto de Nóbrega, vai ao ar nesta quinta-feira.

COP 30:

A muito boa repórter Lilia Teles, a partir desta sexta, abre uma série especial do “Globo Repórter”, em quatro episódios, sobre a COP 30.

Começa com uma visita à bacia hidrográfica inteiramente brasileira, do Tocantins-Araguaia.

Transição:

Para oficiais efeitos, Guillermo Pendino só irá assumir o Artísitico e a Programação da Band, não em 1º de janeiro, porque é feriado, mas no dia 2.

No entanto, ele já tem recebido necessárias informações sobre o atual estágio dos dois setores. As conversas com Rodolfo Schneider, Rosana Saad e Denise Santana se tornaram ainda mais frequentes nesses últimos dias.

DM:

Cesar Filho está entregue aos cuidados da equipe do dr. Moisés Coehn.

Pela segunda vez, por causa de uma dorzinha que vinha incomodando demais, ele foi obrigado a operar o joelho. Volta no dia 27. Simone Queiroz está à frente do “SBT Brasil”.

Habemus novela:

“Três Graças”, em seu comecinho, já mostra um Aguinaldo Silva bem afinado e sempre com a sua conhecida facilidade de entregar o personagem sem nem uma cena completa.

Fichas merecidas em cima de Sophie Charlotte.

Pode perceber:

Novela boa é aquela que deixa seus personagens para a história: Odete Roitman, Nazaré Tedesco, Laurinha Figueiroa, Zeca Diabo, Jamanta, Odorico, Carminha, Feliz, Crô, Flora e tantos outros.

Muito cedo ainda, mas a Arminda, da Grazi Massafera, pelo que se conhece dela, é forte candidata a essa lista.

