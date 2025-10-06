Nova onda polar chega ao Acre nesta terça trazendo temporais e queda de temperatura

O Acre deve sentir novamente os efeitos de uma onda polar a partir desta terça-feira (7), marcando a 12ª friagem do ano, segundo a previsão do pesquisador meteorológico Davi Friale, publicada em seu site O Tempo Aqui. A chegada da massa de ar frio vem acompanhada de chuvas fortes, temporais e rajadas de vento, que podem provocar transtornos em várias regiões do estado.

As temperaturas mínimas previstas para quarta-feira (8) e quinta-feira (9) devem variar entre 17 e 19°C em Rio Branco e Brasileia, enquanto no sul do Amazonas, em cidades como Boca do Acre, a friagem também será sentida. No vale do Juruá, a onda polar será mais fraca, com mínimas entre 20 e 22°C em Cruzeiro do Sul, mas as máximas devem ficar abaixo de 28°C.

De acordo com Friale, “nesta terça-feira, ainda pela manhã, poderão ocorrer chuvas fortes, com raios, ventanias e, até, eventual queda de granizo, no leste e no sul do Acre, incluindo Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira”. Já à tarde e no começo da noite, as chuvas devem se concentrar no centro do estado e no vale do Juruá.

Os ventos de direção sudeste começarão a soprar ainda na manhã de terça-feira, especialmente no vale do rio Acre, com rajadas que podem ultrapassar 50 km/h em alguns pontos. O meteorologista alerta para possíveis transtornos.

“É alta a probabilidade de ocorrência de sérios transtornos à população de alguns pontos, como inundação de ruas, transbordamento de pequenos córregos, queda de galhos e árvores e danos às edificações, além do perigo potencial dos raios”, afirmou.

A partir de quarta-feira, o tempo deve permanecer firme e seco no leste e no sul do estado, enquanto no vale do Juruá ainda poderão ocorrer chuvas isoladas. Entre quinta-feira e sábado, a umidade relativa do ar em Rio Branco pode atingir valores abaixo de 30%, caracterizando estado de atenção para a saúde humana.