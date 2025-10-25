25/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Nova Ótica Inovare abre na Travessa Guaporé com modernidade e atendimento de excelência

Durante a inauguração, a marca apresentou novas coleções, além de uma curadoria completa de Ray-Ban e Oakley

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Ótica Inovare abriu as portas de sua segunda unidade em Rio Branco nesta sexta-feira (24), com um evento especial no estilo sunset, destinado a convidados, clientes e influenciadores da cidade. A inauguração contou com coquetel intimista, música ao vivo e DJ Dionísio Neto, em um espaço planejado para oferecer modernidade, conforto e atendimento de qualidade.

A nova unidade fica localizada na Cerâmica | Foto: ContilNet

Durante a inauguração, a marca apresentou novas coleções, além de uma curadoria completa de Ray-Ban e Oakley, com diversas opções de armações de grau e óculos solares.

Além disso, a Inovare traz a tecnologia iVision, um diferencial exclusivo, que analisa formato do rosto, expressões e estilo com base no visagismo. Um atendimento totalmente personalizado para escolher o óculos ideal.

A inovare conta com uma diversidade de armações de grau | Foto: ContilNet

Um momento especial marcou a celebração: uma queima de fogos iluminou o pôr do sol, encerrando o sunset de forma memorável.

O consultor de vendas Dbeson Mascarenhas destacou a atenção da Ótica Inovare tanto para o atendimento pré-venda quanto pós-venda: “Estamos abrindo a segunda unidade com muita alegria, trazendo novidades à população de Rio Branco, com sofisticação e lançamentos de marcas internacionais. Aqui, cada cliente será atendido com o mesmo cuidado antes e depois da compra.”

A Ótica Inovare oferece atendimento, produtos e preços de qualidade | Foto: ContilNet

A direção da Ótica Inovare afirma: “Queremos que cada cliente enxergue melhor — e se veja melhor — com atendimento ágil, acolhedor e humanizado, unindo tecnologia, estética e cuidado humano”.

A nova unidade da Ótica Inovare está de portas abertas para receber clientes com atendimento completo, tanto no pré-venda quanto no pós-venda, oferecendo produtos de qualidade e experiência diferenciada em uma localização central de fácil acesso, no coração de Rio Branco.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost