Nova Ótica Inovare abre na Travessa Guaporé com modernidade e atendimento de excelência

A Ótica Inovare abriu as portas de sua segunda unidade em Rio Branco nesta sexta-feira (24), com um evento especial no estilo sunset, destinado a convidados, clientes e influenciadores da cidade. A inauguração contou com coquetel intimista, música ao vivo e DJ Dionísio Neto, em um espaço planejado para oferecer modernidade, conforto e atendimento de qualidade.

Durante a inauguração, a marca apresentou novas coleções, além de uma curadoria completa de Ray-Ban e Oakley, com diversas opções de armações de grau e óculos solares.

Além disso, a Inovare traz a tecnologia iVision, um diferencial exclusivo, que analisa formato do rosto, expressões e estilo com base no visagismo. Um atendimento totalmente personalizado para escolher o óculos ideal.

Um momento especial marcou a celebração: uma queima de fogos iluminou o pôr do sol, encerrando o sunset de forma memorável.

O consultor de vendas Dbeson Mascarenhas destacou a atenção da Ótica Inovare tanto para o atendimento pré-venda quanto pós-venda: “Estamos abrindo a segunda unidade com muita alegria, trazendo novidades à população de Rio Branco, com sofisticação e lançamentos de marcas internacionais. Aqui, cada cliente será atendido com o mesmo cuidado antes e depois da compra.”

A direção da Ótica Inovare afirma: “Queremos que cada cliente enxergue melhor — e se veja melhor — com atendimento ágil, acolhedor e humanizado, unindo tecnologia, estética e cuidado humano”.

A nova unidade da Ótica Inovare está de portas abertas para receber clientes com atendimento completo, tanto no pré-venda quanto no pós-venda, oferecendo produtos de qualidade e experiência diferenciada em uma localização central de fácil acesso, no coração de Rio Branco.













