14/10/2025
Universo POP
Kim Kardashian lança calcinha com “pelos pubianos” falsos pela Skims; item vira assunto nas redes
Foo Fighters podem fazer show gratuito em Brasília em 2026; GDF negocia com a banda
Padre nega envolvimento com noiva de fiel após ser flagrado em casa paroquial: “Ela só foi trocar de roupa”
Morre o cantor D’Angelo, aos 51 anos, de câncer no pâncreas
Jesus Luz tem foto íntima vazada e promete processar responsáveis: “Medidas legais serão tomadas”
VÍDEO: noiva é flagrada escondida em banheiro com padre em casa paroquial
“Nunca foi pobre”: vídeo antigo da mãe de Virginia Fonseca volta a viralizar na web
Bruna Marquezine vira assunto nas redes ao surgir sambando no Rio; veja o vídeo
Val Marchiori inicia quimioterapia e fala sobre tratamento contra o câncer: “Não vai ser fácil”
Fiuk se revolta com vizinhos e instala barreira após invasões em sua casa

Nova temporada do NBB é lançada oficialmente em São Paulo

Escrito por Agência Brasil
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
nova-temporada-do-nbb-e-lancada-oficialmente-em-sao-paulo


Logo Agência Brasil

A nova temporada do Novo Basquete Brasil (NBB) foi lançada oficialmente nesta terça-feira (14) no Salão Nobre do Corinthians, em São Paulo. A competição, que terá suas primeiras partidas disputadas no próximo sábado (18), terá um slogan: “Nossa Terra tem Basquete”. A ideia, segundo os organizadores da competição, é “fortalecer a identidade do basquete brasileiro”.

Outra novidade ficará fora das quatro linhas, a primeira mulher a comandar uma equipe da competição. E a tarefa caberá à sérvia Jelena Todorovic. A técnica de 31 anos estará no comando do Fortaleza Basquete Cearense, que estreia diante do Vasco da Gama no sábado.

“Estou muito honrada com esse privilégio. Comandar é difícil, é um desafio. Procuro ser a melhor pessoa para liderar os meus atletas. Não importa se você é mulher ou não, importa que você é a melhor pessoa para o cargo. Você tem habilidades de liderança, tem conhecimento e conseguiu o emprego. Agradeço ao basquete brasileiro por me dar essa grande oportunidade”, declarou a técnica.

Quem também chega motivado à uma nova temporada do NBB é Léo Costa, comandante do Minas, atual vice-campeão da competição e que busca a conquista inédita: “O clube quer muito esse título. Nós sabemos da dificuldade e do alto nível da competição. Nos últimos anos, o Minas tem sido considerado um dos grandes favoritos a levar a competição, e isso me deixa muito feliz. Não será um processo fácil e queremos nos colocar nessa posição de grandes favoritos para o título novamente”.

Porém, para o atual campeão, permanecer no topo também é um grande desafio, como deixou claro o ala/armador Georginho de Paula, do Sesi Franca: “Nós, de Franca, sabemos dessa pressão, sabemos da responsabilidade que é e trabalhamos todos os dias para corresponder muito bem. Nosso objetivo é conquistar mais um caneco e fazer história, mas sabemos que não será uma missão fácil”.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost