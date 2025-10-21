Novela vertical? “Vale Tudo” teve audiência baixa, mas dominou o digital com bilhões de views

“Vale Tudo” terminou na última sexta-feira (17) com uma curiosa contradição: enquanto a audiência na TV ficou abaixo do esperado, a novela se transformou — mesmo sem querer — na primeira novela vertical da Globo. O folhetim pode não ter sido um fenômeno de Ibope, mas foi um sucesso absoluto nas redes sociais, acumulando 1,1 bilhão de videoviews nos perfis da emissora, mais de 40 mil vídeos espontâneos no TikTok com a hashtag #ValeTudo, e 530 mil buscas no Google, com 60 termos diferentes sobre a trama entrando nos trending topics.

Na televisão, o remake de “Vale Tudo” chegou ao fim sem repetir o impacto da versão original de 1988. Mesmo com a reviravolta de manter Odete Roitman (Debora Bloch) viva, a trama de Manuela Dias encerrou sua exibição com média de 23,5 pontos na Grande São Paulo — a terceira pior audiência da história recente das nove, à frente apenas de “Mania de Você” (21,2) e “Um Lugar ao Sol” (22,3). O último capítulo marcou 30,2 pontos, com pico de 30,9 e 49,8% de share — longe do que a Globo esperava para o horário mais nobre da TV.

Mas nas redes, a história foi outra. A repercussão espontânea foi tamanha que 82% dos usuários que engajaram com “Vale Tudo” tinham entre 18 e 34 anos, um público bem mais jovem que o tradicional das novelas das nove. O engajamento digital superou em 105% o da novela anterior no mesmo período, e o volume de visualizações cresceu 255%, de acordo com o levantamento interno da emissora.

No Gshow, o desempenho também foi impressionante: “Vale Tudo” foi a novela mais lida e acessada do portal durante toda a sua exibição, com aumento de 54% em visitas, 50% em pageviews e 64% em tempo dedicado pelos usuários.

Na prática, a novela exibida na horizontal da TV ganhou vida na vertical dos celulares. Clipes, memes, análises de looks e teorias sobre Odete Roitman dominaram o TikTok, o Instagram e o X (antigo Twitter), criando um fenômeno digital que escapou do modelo tradicional de audiência.

Enquanto o público da TV aberta se dispersava, o da internet se multiplicava. “Vale Tudo” virou pauta em vídeo, áudio, texto e thread — um conteúdo que viajou por todas as telas. Segundo o relatório da própria Globo, a trama atingiu 63,5 milhões de pessoas por semana em alcance multiplataforma.

Pode não ter sido um estouro de audiência, mas foi um case de consumo moderno de teledramaturgia. Uma novela que se assistiu tanto pela TV quanto pelo feed — e que mostrou que, na era dos vídeos curtos, o público continua interessado em novela, só que de outro jeito.

“Vale Tudo” pode não ter liderado o Ibope, mas foi, sem dúvida, a primeira novela das nove que entendeu o novo jeito de ser um hit: em pé, no celular e nas redes.