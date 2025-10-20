Novibet é confiável? Veja por que a casa é uma das mais seguras

Quer saber se a Novibet é confiável? A resposta é sim. Regulamentada no Brasil, a plataforma garante segurança e confiabilidade para suas apostas. Neste artigo, confira nossa análise completa, principais recursos e como aproveitar os bônus disponíveis.

Aliás, se quiser começar a jogar na casa, pode descobrir como fazer o cadastro na Novibet.

A Novibet é confiável?

Há vários pontos para poder afirmar que a Novibet é confiável. Abaixo vamos tocar nos principais deles para que você entenda se o cassino online Novibet é seguro e também se a casa de apostas é uma boa opção para os clientes brasileiros.

Critérios como a existência ou não de licença, como é o atendimento ao cliente, a segurança do site e proteção no momento de saques e depósitos, tudo isso foi colocado na equação.

E já antecipamos que o resultado da análise é que a Novibet é confiável e uma boa opção para os apostadores brasileiros.

História e reputação da Novibet

A Novibet foi criada em 2010 e está presente em nove países, sendo uma marca importante em todos esses mercados.

Antes mesmo da regulamentação entrar em prática no Brasil a casa já tinha uma presença nacional e dava importância para o mercado brasileiro.

Com a regulamentação a casa logo se inscreveu no processo da licença, sendo aceita após análise minuciosa. Com uma boa reputação e anos de mercado, dá para dizer que Novibet é segura sim.

E abaixo vamos explicar porque afirmamos que a Novibet é confiável e uma boa opção para fazer suas apostas esportivas e jogar no cassino online.

Novibet é segura e confiável para as suas apostas (Reprodução)

A Novibet é segura? O que avaliamos

E por que dá para falar que Novibet é segura? Primeiro, porque a plataforma usa o protocolo SSL e criptografa os seus dados. Assim, todas as informações expostas e inseridas são protegidas por uma camada extra, dificultando a ação de hackers.

A empresa também é constantemente monitorada para seguir todas as regras da regulamentação. E por ser uma empresa brasileira, também tem que estar ciente e seguir todas as leis nacionais.

Por essa constante vigilância, a casa tem que manter as melhores práticas e é isso que ela faz.

Por fim, com um método de saque e depósito muito seguro, como é o Pix, os usuários não precisam compartilhar tantas informações.

Isso é mais seguro do que o que acontecia, por exemplo, com cartões de crédito e débito. O processamento de dados financeiros é protegido e mais sigiloso.

Licença de Apostas e Jogos

A Novibet é legal porque opera com uma licença, algo obrigatório no Brasil. Casas de apostas e cassinos online que aceitam clientes brasileiros e não tem licença são ilegais e bloqueados.

O pedido de licença no Sistema de Gestão de Apostas (SIGAP) é o 0013/2024, registrado pela NVBT GAMING LTDA, dona da marca Novibet.

Com isso a operadora tem que seguir uma série de normas nos mais diversos tópicos e é constantemente monitorada para estar em conformidade com as leis, sob o risco de perder a licença.

A empresa tem que ter um escritório no Brasil, um CNPJ, como qualquer outra companhia, e pagar seus tributos.

Segurança do site

A segurança do site é uma condição inegociável. E dá para falar que o site da Novibet é seguro porque tem um certificado SSL, que criptografa todos os seus dados. Os terminais de geração dos códigos para o pagamento do Pix também são protegidos.

Além disso, a casa tem política de privacidade – mais sobre isso abaixo – e possibilita a verificação em duas etapas no momento do login. Por fim, ela pede uma verificação de identidade para impedir a ação de bots e agentes mal-intencionados.

Comprometimento com o Jogo Responsável

As campanhas de jogo responsável estão ganhando mais atenção e as casas de apostas foram convocadas a ajudar nesse problema que é real. As plataformas precisam oferecem funcionalidades para auxiliar pessoas que precisam de ajuda.

Limites de depósito, de tempo e um botão de autoexclusão temporário e permanente estão presentes no sistema da Novibet, além de links para material educativo e instituições que ajudam pessoas que têm dificuldades com hábitos de jogo.

Essas iniciativas são mais um argumento para afirmar que a Novibet é confiável e a empresa está atenta aos desafios que são apresentados na indústria.

Política de Privacidade

A Política de Privacidade é outro ponto importante a destacar. A Novibet é confiável também porque apresenta uma política séria, clara e de acordo com as boas práticas do mercado.

Suas informações e dados estão seguros e não podem ser comercializados. A casa também tem que respeitar a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e tópicos relevantes a ela do Direito do Consumidor.

Atendimento ao cliente da Novibet é bastante completo (Reprodução)

Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC)

Dá para falar que a Novibet é confiável também por causa de seu atendimento ao cliente. Essa parte é primordial para qualquer empresa online, afinal não há um balcão para reclamar ou um gerente para chamar.

O atendimento segue os parâmetros da regulamentação. Há vários canais de atendimento 24 horas por dia, sete dias por semana e totalmente em português. Os canais são:

Chat ao vivo;

E-mail;

Telefone 0800.

O chat costuma ser o mais usado pela rapidez de resposta e eficiência no trato e resolução. Mas se você preferir o e-mail ou telefone, eles funcionam também sem custos, são rápidos e eficientes.

A casa ainda está no Messenger caso você queira outra linha direta.

Por fim, uma seção de perguntas frequentes pode ser uma mão em um momento de dúvida e na busca por respostas rápidas.

Pontos de contato como o Reclame Aqui (que falaremos abaixo) e as redes sociais podem ser usados para a resolução de problemas ou envio de críticas ou sugestões.

Mas por não serem os canais oficiais de atendimento ao cliente, eles podem ser não tão rápidos e o primeiro atendimento pode não ser com alguém especializado e que tem acesso ao sistema e a sua conta para resolver o que está errado.

Por isso dê preferência ao chat, telefone e e-mail para solucionar qualquer coisa que surgir na sua experiência na casa.

Avaliação da Novibet no Reclame Aqui

O Reclame Aqui é há mais de duas décadas um excelente parâmetro para a atuação de uma empresa, seus produtos e também a atenção dada a seus clientes.

Afinal, prestar atenção a uma plataforma com clientes insatisfeitos e que buscam respostas precisa ser uma prioridade de qualquer empresa. E nem sempre isso se aplica.

No caso da Novibet, se aplica. A operadora respondeu 98,2% das reclamações recebidas nos últimos seis meses, com taxa de resolução de 68,6% e 64,5% das pessoas que avaliaram afirmando que voltariam a fazer negócios com a empresa.

Sua nota no Reclame Aqui é 7,1 de 10, o que é considerado como “Boa” pela plataforma.

O uso do RA, entretanto, deve ser um último recurso. A forma mais efetiva para fazer reclamações, sugestões ou buscar respostas da casa é seu atendimento ao cliente.

Por ali o atendimento será mais rápido e sempre com um profissional especializado na resolução de problemas, que também tem acesso ao sistema.

O aplicativo do Novibet é confiável?

Se vamos falar que o Novibet é segura, não adianta apenas avaliar o site, já que a operadora oferece um aplicativo para dispositivos móveis com o sistema operacional Android.

Todas as regras e normas que a Novibet precisa seguir também se aplicam no app, precisando assegurar os dados, oferecer um ambiente seguro e proteger as informações e o terminal de pagamentos.

Além disso, o aplicativo pode ser baixado pela Google Play Store, a loja oficial de aplicativos para Android. Isso dá uma sensação de segurança maior se comparado à forma anterior de instalar apps, baixando o arquivo apk e tendo que conceder uma permissão para instalar apps de origens fora da loja oficial.

Mesmo que o arquivo fosse seguro, esse processo poderia gerar desconfiança de usuários não tão acostumados a fazer isso.

Para finalizar o assunto do app, ainda não há um aplicativo para iOS (sistema operacional da Apple). Então quem tiver um celular iPhone ou um iPad precisará usar o site da Novibet acessando-o por seu navegador da escolha.

O site é responsivo, adaptando-se às telas menores, mas não há dúvidas que o app oferece uma experiência diferente que pode ser do gosto do cliente.

Esperamos que as casas de apostas e cassinos online sejam mais proativas para criar aplicativos para seus clientes com aparelhos com o sistema operacional iOS, já que estes são numerosos.

Os métodos de pagamento na Novibet são seguros?

Abaixo vamos falar mais dos métodos de pagamento que a Novibet disponibiliza para os seus clientes. Já antecipamos que como a Novibet é legal, ela segue o que a legislação manda, tendo apenas um método para saque e depósito, o Pix.

Se antes os métodos eram bem variados, incluindo criptomoedas, carteiras eletrônicas, boleto, transferência via TED e cartões de crédito e débito, agora há mais controle e segurança envolvidos.

Depósitos

O método de depósito que a Novibet oferece é o Pix. Por ser um meio de pagamento usado pela imensa maioria dos brasileiros, essa limitação não chega a ser um problema. O método é muito rápido, seguro e eficiente.

Como só a informação da conta de saída do Pix é repassada, esse método termina sendo muito mais seguro, já que mesmo com uma interceptação da transferência, nenhum dado sensível será roubado, o que não aconteceria com cartões de crédito.

Para fazer o depósito, é preciso fazer o login na Novibet, entrar na conta, ir até os depósitos, escolher o Pix, inserir o valor e usar o QR Code ou código copia e cola para fazer a transferência. Feito o pagamento, o saldo atualiza em poucos segundos.

Saques

O saque também só pode ser feito via Pix e a segurança ainda é reforçada neste momento. Por isso o fato que a Novibet é legal traz uma confiança ainda maior nestes processos financeiros.

Para fazer um saque é preciso que a conta seja verificada. Ou seja, o dono da conta precisa ter enviado um documento oficial com foto e tirado uma para comprovar sua identidade.

E ainda há outra regra muito importante: o Pix só pode ser enviado para uma conta da mesma titularidade que a conta na Novibet.

Então vamos imaginar que alguém entrou na sua conta e quer fazer um saque. Isso já seria difícil por si só com a verificação de dois fatores ativada.

Mas mesmo assim, ela não poderia fazer um saque para uma conta bancária com outro nome. Essa é realmente uma proteção inteligente.

O processo para fazer um saque envolve fazer o login na Novibet, ir até sua conta na parte de saques, escolher o Pix, informar o valor e a sua chave Pix.

Com isso realizado, você terá o dinheiro em sua conta em poucas horas. Se isso não acontecer, entre em contato com o atendimento ao cliente para saber o que aconteceu e qual é a solução para o problema.

Bônus de boas-vindas da Novibet

Os bônus de boas-vindas, antes tão comuns na indústria de apostas esportivas e cassino online, agora não são mais permitidos pela regulamentação brasileira. E como a Novibet é legal e segue as normas, ela não oferece esse tipo de promoção.

Porém, isso não quer dizer que não existam ofertas disponíveis. Abaixo vamos destacar algumas dessas promoções.

Promoção para o app

A casa é uma das poucas que oferece uma promoção específica para quem baixa o app e aposta por ele. O usuário pode obter uma aposta grátis, seguindo os termos e condições específicas dessa oferta.

Combinada turbinada

Esta é uma promoção mais comum na indústria neste momento. Fazendo uma aposta múltipla você terá uma porcentagem acrescida, dependendo do número de eventos escolhidos.

Confira os termos e condições antes de fazer uma aposta múltipla para entender os fatores envolvidos e se vale a pena ativar a combinada turbinada.

Aposta extra

Quem apostar um total de R$100 nas partidas de preferência, com odds mínimas de 2,0 ou mais recebe uma aposta extra nesse mesmo evento, no valor de R$50.

Pagamento antecipado

A casa oferece uma série de pagamentos antecipados, que nada mais são do que o pagamento de uma aposta caso o time que você apostou tenha aberto uma diferença no placar específica.

Então mesmo que o placar tenha uma reviravolta, a aposta é certa mesmo assim. A casa oferece isso no futebol (2 gols de diferença), e outros esportes.

Casa tem muitas promoções para apostar em esportes e cassino (Reprodução)

Vantagens e desvantagens da Novibet

Todas as casas avaliadas por nossa equipe editorial têm vantagens e desvantagens claras. E com a Novibet não é diferente. Entre um dos pontos que não abrimos mão está o fato que o Novibet é segura e opera dentro da lei.

Vantagens

Estas são algumas das vantagens da Novibet.

Plataforma fácil de usar e apostar;

App para Android;

Muitas opções de esportes e eventos;

Ampla gama de promoções;

Saques e depósitos rápidos por Pix;

Atendimento ao cliente eficiente.

Desvantagens

E agora os pontos que podem ser melhorados.

Sem aplicativo iOS;

Menos mercados de apostas em esportes como futebol americano.

Conclusão sobre a Novibet

Os pontos a serem melhorados são detalhes perto do panorama completo da operadora. A Novibet é confiável porque oferece uma plataforma segura, ela tem uma licença para operar no Brasil, tem anos de mercado no país, um atendimento ao cliente bom e uma ótima variedade de opções.

Um ponto importante para salientar são os depósitos e saques, que sempre geram dúvidas nos usuários menos experientes.

Tanto o processo para colocar dinheiro na plataforma como para tirar é rápido, claro e transparente. A casa paga seus clientes e está disponível para tirar dúvidas se for necessário.

Para concluir, quem escolher a Novibet fez uma boa seleção de casa de apostas e cassino online.