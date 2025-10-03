Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público

A manhã desta sexta-feira (3) reuniu um grande público na Avenida Sobral, em Rio Branco. Centenas de pessoas formaram uma extensa fila para prestigiar a inauguração da 7ª unidade da rede Gata Make, consolidada como a maior marca de maquiagem do Acre. Com promoções especiais, a abertura atraiu clientes desde as primeiras horas do dia, em busca de produtos de beleza a partir de R$ 1,00.

O público que compareceu à nova loja encontrou uma ampla variedade de produtos, como batons, bases, pós compactos, esmaltes comuns e em gel, além de linhas profissionais voltadas a extensionistas de cílios e designers de sobrancelhas.

“Tem muita coisa bacana na promoção, tanto para quem usa maquiagem no dia a dia quanto para os profissionais da área”, ressaltou Marcelo Sampaio, sócio e proprietário da rede.

A história da Gata Make teve início em 2020, em meio à pandemia, quando Brunna e Marcelo decidiram investir todas as economias em um sonho. O objetivo era simples, mas ousado: democratizar o acesso ao mundo da maquiagem, oferecendo qualidade com preços acessíveis. O sucesso da primeira unidade foi imediato, e em apenas cinco anos o empreendimento se transformou em uma das maiores referências do segmento no Acre.

Com a inauguração da nova loja na Sobral, a rede passa a contar com sete unidades em pontos estratégicos da cidade: três no Centro, uma no Bosque, uma na Vila Acre, uma na Estação Experimental e, agora, a mais recente na tradicional avenida da capital. “O pessoal da Sobral está aqui em peso. Filas quilométricas desde cedo mostram o carinho do público e a força da nossa marca”, comemorou Marcelo.

Além do preço justo, outro diferencial da Gata Make é a diversidade do catálogo, que atende desde quem busca opções populares até consumidores exigentes que preferem marcas renomadas. Essa versatilidade ampliou o alcance da loja, conquistando tanto clientes finais quanto empreendedores do ramo da beleza.

Para os sócios, o crescimento da rede é resultado de uma combinação de fatores: dedicação, inovação e proximidade com o público. “A gente não esperava esse sucesso tão rápido, mas graças a Deus tem dado tudo certo. É uma felicidade enorme consolidar a Gata Make como a maior rede de maquiagem do estado”, afirmou Marcelo.

A inauguração desta sexta-feira segue até as 18h, e a loja já se torna mais uma opção para os consumidores da região da Sobral. Mais do que ampliar o alcance da marca, o novo espaço reforça a missão da Gata Make: transformar o consumo de maquiagem em uma experiência acessível, democrática e cheia de estilo.



















