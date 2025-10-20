20/10/2025
Novo affair? Solteira desde o término com MC Daniel, Lorena Maria é flagrada com Jesus Luz

Escrito por Portal Leo Dias
Solteira desde o fim da relação com MC Daniel, Lorena Maria pode ter feito a fila andar! Um registro obtido com exclusividade pelo portal LeoDias mostra a influenciadora em um restaurante com Jesus Luz, neste domingo (19/10). Os dois saíram para jantar na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, após o enfaixamento dela como Musa da Unidos de Padre Miguel.

O modelo, inclusive, também foi à quadra da agremiação e compartilhou um registro da musa em ação. Em um dos vídeos, ela chega a mandar um beijo na direção dele. O galã já havia sido convidado para desfilar pela escola em 2025, mas recusou a estreia na Sapucaí pela incompatibilidade da agenda. A diretora Lara Mara estendeu o convite para 2026, que foi aceito.

Veja as fotos

Foto: Reprodução/Instagram @badgallore
Lorena MariaFoto: Reprodução/Instagram @badgallore
Fotos/AgNews/BrasilNews
Jesus Luz na Parada LGBT+Fotos/AgNews/BrasilNews
Reprodução/Instagram @mcdaniel
Mc Daniel e Lorena MariaReprodução/Instagram @mcdaniel

Na foto deste domingo (19/10), Lorena e Jesus aparecem em clima de descontraído lado a lado. Apesar do flagra, o romance entre os dois ainda não é oficial. O portal LeoDias entrou em contato com a equipe de ambos para esclarecer a relação, mas não obteve resposta. O texto será atualizado assim que houver retorno.

A Musa da UPM está solteira desde julho, quando anunciou o fim da relação com MC Daniel. O ex-casal, que anunciou o relacionamento publicamente em agosto de 2024, é pai de Rás, que nasceu em fevereiro. Já Jesus anunciou o término do noivado com a dermatologista Camila Ferrer Stroligo em abril, cerca de dois anos após o início do namoro e alguns meses de noivado.

