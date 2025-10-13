Novo ângulo mostra sucuri gigante resgatada em hotel de Goiás. Vídeo

13/10/2025
Um novo ângulo mostrou como uma sucuri de 5 metros estava abrigada na parte de trás de um hotel em Rio Quente (GO), cidade próxima a Caldas Novas (GO), no domingo (12/10). Ela foi resgatada e surpreendeu os bombeiros pelo tamanho.

Um novo ângulo de filmagem mostra a sucuri entre pedras. Em outro, bombeiros e populares tentam puxar o animal para fora do local onde estava. Veja:

Segundo o CBMGO, a sucuri resgatada mede cerca de 5 metros. Para retirá-la do local, foi necessária a ajuda de populares.

Os bombeiros foram acionados por uma testemunha, que conseguiu ver o animal preso às margens do rio. Eles constataram que a serpente estava abrigada sob um “piso de concreto que fazia parte de uma escada de acesso à área de banho do clube”.

A sucuri foi levada para soltura em local de vegetação nativa próximo à água. Não houve feridos.

