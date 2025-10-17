Novo Basquete Brasil 2025/2026 começa neste sábado

Está de volta a principal competição do basquete nacional. O Novo Basquete Brasil (NBB) 2025/2026 começa neste sábado (18/10) com 20 equipes na disputa pelo título brasileiro. A nova temporada marca também o retorno do rebaixamento, suspenso desde 2021 — os dois últimos colocados na fase de classificação cairão para a Liga Ouro.
🏀 Formato da competição
Na fase inicial, os times se enfrentam em turno e returno. As 16 melhores equipes avançam aos playoffs, disputados em melhor de cinco jogos. O time de melhor campanha terá mando de quadra no 1º, 4º e 5º confrontos.
Confira as equipes participantes da edição 2025/2026:
-
Ceará: Fortaleza Basquete Cearense
-
Distrito Federal: Caixa/Brasília Basquete
-
Minas Gerais: Cruzeiro Basquete, KTO Minas
-
Paraíba: Unifacisa
-
Paraná: Pato Basquete
-
Rio de Janeiro: Botafogo, Flamengo, Vasco
-
Rio Grande do Sul: Caxias do Sul Basquete, CEISC/União Corinthians
-
São Paulo: Bauru Basket, Basket Osasco, Corinthians, Mogi Basquete, Mr. Moo São José, Paulistano/Corpe, Pinheiros, Rio Claro, SESI Franca
🏆 Brasília quer recuperar protagonismo
Após terminar a última temporada na 4ª colocação, sendo eliminado nas oitavas de final pelo São Paulo, o Caixa/Brasília Basquete chega forte para tentar recuperar o histórico de conquistas que marcou a equipe no passado.
O time será novamente comandado por Dedé Barbosa, que vai para sua quarta temporada consecutiva à frente do projeto. O treinador destacou o foco e a preparação do elenco:
“A última temporada ficou com um gosto amargo, principalmente nos playoffs. Este ano pensamos muito na história do Brasília, uma franquia vencedora. Montamos um elenco forte e firme para aguentar a maratona de jogos e lutar por grandes resultados”, disse ao site da Liga Nacional de Basquete (LNB).
📅 Estreia e próximos jogos
O Brasília Basquete estreia no dia 22 de outubro, contra o Basket Osasco, às 20h15, na Arena BRB Nilson Nelson.
Fonte: Liga Nacional de Basquete (LNB) / Metrópoles / GE
✍️ Redigido por ContilNet Notícias