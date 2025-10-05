Novo episódio do Pândega do Neto tem bregalypso, grandes artistas locais e lançamento musical; assista!

O episódio 14 do podcast Pândega do Neto trouxe mais uma edição memorável, reafirmando o espaço do programa como uma vitrine para artistas acreanos e amantes da música de qualidade. Apresentado pelo cantor e produtor cultural Osmir Neto, o podcast se consolida como um dos principais espaços de divulgação de talentos locais, combinando performances musicais, lançamentos e interpretações de grandes sucessos da música brasileira.

Nesta edição, o cantor Ivan de Carvalho mostrou todo o seu talento com o bregalypso, gênero em plena fase de ascensão no estado, conquistando o público com sua energia e estilo único. Já Gentil Guímel, reconhecido por suas interpretações refinadas e influenciadas pelos grandes nomes da música nacional, trouxe ao programa performances que reforçam sua posição entre os intérpretes de alto nível da região.

O apresentador Osmir Neto também marcou presença com suas próprias apresentações, incluindo o lançamento “Eu só quis te amar” e o sucesso já consagrado “Camisetas”, fechando o episódio com chave de ouro. A combinação de talentos e estilos variados faz do programa um verdadeiro espaço de encontro entre música, cultura e entretenimento, conquistando cada vez mais ouvintes e se tornando referência na divulgação de artistas locais.

O podcast Pândega do Neto segue promovendo a música e as artes no Acre, incentivando a valorização da cultura regional e fortalecendo o cenário artístico local, sempre com apresentações que unem técnica, emoção e originalidade.

Confira o episódio 14 no canal do YouTube: