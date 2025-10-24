Novo espaço cultural no Rio de Janeiro estreia com homenagem a João Gilberto

O cenário cultural do Rio de Janeiro ganha um novo e promissor palco em Botafogo com a inauguração da Acaso Cultural. Para marcar a estreia, o espaço apresenta um show inédito na Sala Acaso: um tributo ao legado de João Gilberto, que celebra a essência da Bossa Nova e a influência do artista baiano na música brasileira.

O evento de abertura acontecerá no próximo sábado (25/10), às 19h, e reunirá dois nomes de peso: o violonista e cantor Fred Martins e o consagrado violoncelista Jaques Morelenbaum. O repertório selecionado para a noite mergulhará em clássicos de autores que tiveram suas obras imortalizadas por João Gilberto, como Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Chico Buarque, Carlos Lyra, Dorival Caymmi e Geraldo Pereira.

Sucessos atemporais como “Desafinado”, “Chega de Saudade”, “A Felicidade”, “Retrato em Branco e Preto”, “Doralice” e “Sem Compromisso” serão reinterpretados pela dupla de artistas. Este será o primeiro espetáculo dedicado exclusivamente à obra de João Gilberto, que morreu em 2019, a apresentar essa formação instrumental.

Fred Martins, que reside em Portugal e veio ao Brasil especialmente para a inauguração, destacou a honra de participar da abertura. “É um privilégio abrir um novo espaço cultural celebrando João Gilberto, que transformou, para sempre, a maneira de fazer música no país”, afirmou o cantor e compositor, reforçando a relevância da Acaso Cultural como um novo polo de arte e pensamento.

Ao seu lado, Jaques Morelenbaum, reconhecido por integrar o violoncelo à música popular moderna brasileira, traz uma bagagem de décadas de colaborações com gigantes da música, incluindo Tom Jobim, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Sting.

A união da expertise de Morelenbaum com a sensibilidade de Martins promete uma leitura singular e emocionante da obra do “Pai da Bossa Nova”. A celebração de inauguração da Acaso Cultural se estenderá até domingo (26/10), com uma grande roda de samba aberta, reforçando a proposta do espaço como ponto de encontro e celebração das diversas manifestações artísticas.