Novo fôlego de Fagner em Brasília: entre a bossa, o forró e o futuro

Escrito por Metrópoles
Raimundo Fagner, que celebra mais de 50 anos de carreira, prova que o “tempo passa”, mas a dedicação à arte é incansável. Embora o público de Brasília vá testemunhar a força dos clássicos no Festival Estilo Brasil, o show de 24 de outubro ocorre em um período de grande efervescência criativa do artista.

Fagner, que lançou o primeiro álbum solo de músicas inéditas em dez anos (“Além desse futuro”), tem vários outros projetos prontos ou em fase de produção.

Um desses trabalhos é um novo álbum de Bossa Nova, feito em parceria com o lendário Roberto Menescal. Fagner descreveu esse trabalho como um “disco curtição, disco bem curtido”, mas que exigiu longas horas para gravar a voz, chegando a ter o Menescal desistindo temporariamente devido à diferença de ritmo na produção.

Além da bossa, Fagner reafirma a conexão com o Nordeste. Ele está trabalhando em um projeto voltado inteiramente para o regionalismo, gravando um disco de pé de serra em Recife.

O repertório foi selecionado com a ajuda de Nando Cordel, e o álbum contará com participações de grandes nomes do forró, como Flávio José e o sanfoneiro Oswaldinho.

A ideia é lançar esse disco de clássicos nordestinos, que incluirá uma regravação de “Jardim dos Animais”, este mês no Centro de Tradições Nordestinas, em São Paulo.

Toda essa atividade recente, que abrange parcerias com Renato Teixeira (“Naturezas”) e Zeca Baleiro, demonstra a busca constante por renovação.

No Ulysses Centro de Convenções, Fagner trará essa “dedicação constante” à arte, mesclando a força do sertão, o sucesso romântico e a atual fase de renovação estética.

O evento tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, com patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal; e realização do Metrópoles com produção da Oh! Artes.

Programação:

Fagner
24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro

Martinho da Vila
31 de outubro

Tim Bernardes
8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro

Caetano Veloso
11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital

